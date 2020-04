La série en streaming sera diffusée le mois prochain – / Film

Publié le mercredi 15 avril 2020 par Jacob Hall

Si vous êtes un fan d’horreur, vous devriez vraiment vous abonner au service de streaming Shudder. Mais vous n’avez pas besoin d’être abonné pour consulter leur dernière émission originale en tête d’affiche. Spectacle d’horreur, la renaissance en série du film d’anthologie d’horreur classique de George Romero et Stephen King de 1982, sera bientôt diffusée sur le réseau AMC. Et bientôt, je veux dire le mois prochain.

Creepshow s’est avéré être un succès majeur pour Shudder et AMC veut un morceau de cette action. Le réseau, qui possède Shudder et a une relation de travail étroite avec le showrunner Creepshow Greg Nicotero (il est un producteur exécutif de la franchise Walking Dead) diffusera les six épisodes de la série le mois prochain, à partir de Lundi 4 mai à 21 h 00 ET. Deux épisodes seront diffusés consécutivement chaque semaine chaque semaine, les deux derniers arrivant le 18 mai. Et puisque chaque épisode se compose de deux histoires d’horreur de 20 minutes, cela fait beaucoup de Creepshow.

Dit Sarah Barnett, présidente du groupe de divertissement d’AMC Networks et d’AMC Studios:

«Creepshow a connu un succès phénoménal lors de sa première saison sur Shudder. Alors que nous continuons à expérimenter avec le partage d’émissions à travers notre portefeuille de marques déterminantes chez AMC Networks, il nous a semblé comme une évidence de donner aux fans du travail magistral de Greg Nicotero sur The Walking Dead Universe une chance de voir cela, son projet de passion. Le Creepshow de Greg est un brillant hommage au film d’horreur classique original et nous ne pourrions pas être plus heureux de le diffuser sur AMC, ou plus reconnaissant à nos collègues de Shudder. “

Comme toute série d’anthologie d’horreur, Creepshow peut être aléatoire. Mais les succès sont des home-ups simples, avec une collection éclectique de cinéastes et d’acteurs faisant des merveilles dans un terrain de jeu à petit budget où les effets pratiques sont roi et gore est autorisé à lubrifier à peu près tous les sets (quelque chose que j’ai pu constater de première main ). Je me demande si la télévision traditionnelle ne rendra pas service à la série, car l’un des avantages du streaming est que vous pouvez immédiatement suivre l’un des segments les plus faibles avec un suivi beaucoup plus fort. Mais je suis également heureux de voir un retour sanglant comme celui-ci obtenir des biens immobiliers de choix sur un réseau câblé majeur.

Ce qui n’est pas dit ici est de savoir si cette décision fait partie ou non d’un plan de la part d’AMC pour remplir son calendrier alors que la pandémie COVID-19 fait des ravages dans la production cinématographique et télévisuelle. The Walking Dead ne pourra pas conclure sa saison en cours et même la saison 2 de Creepshow a été arrêtée. Pourtant, si cela attire plus les yeux sur Shudder, un service dont je parle littéralement depuis des années … eh bien, c’est une doublure argentée mineure.

