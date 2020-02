La série ‘Harley Quinn’ plonge M. Freeze et Catwoman, le set ‘Venom 2’ Photos & More / Film

Publié le vendredi 28 février 2020 par Ethan Anderton

Qui exprime M. Freeze dans la deuxième saison de la Harley Quinn série animée? Quelle piste du Panthère noire la bande son est au centre d’un procès pour copyright? Pourquoi ne pourrait-il pas Stéphanie Beatriz jouer She-Hulk même si elle le voulait? Quel est le titre provisoire de Spider-Man 3? Vous voulez voir un nouveau look ridicule pour Woody Harrelson dans Venin 2? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Il y a quelque chose qui ne va pas avec le Force de vitesse dans le prochain 14e épisode de la sixième saison de Le flash.

DC Universe Harley Quinn casting série Alfred Molina comme M. Freeze et Sanaa Lathan comme Catwoman.

Wayne Brady cause toujours des problèmes Éclair noir dans la promo de The Book of War: Chapter Two. “

Tom Holland pense Homme araignée devrait faire son apparition dans la prochaine série Marvel WandaVision.

Cutter va après de jolis visages dans une promo pour le prochain épisode de 14h de la première saison de Batwoman.

Kendrick Lamar et Le weekend sont poursuivis pour Panthère noire bande originale de la chanson «Pray for Me».

Brandon Routh a l’air fou dans la promo du prochain épisode de DC’s Legends of Tomorrow sur The CW.

Stéphanie Beatriz, un favori des fans pour jouer She-Hulk pour Disney +, il est probablement impossible de le faire à cause de Brooklyn Nine-Nine.

