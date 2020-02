La série Hawkeye Disney + de Marvel devrait être tournée en septembre

Au cours des derniers mois, il y a eu beaucoup de rumeurs selon lesquelles la prochaine série Marvel Disney +, Hawkeye, serait retardée ou annulée. La dernière rumeur de Murphy’s Multiverse est que le tournage devrait commencer sur la série en septembre.

Il devait commencer en juillet, mais a été repoussé, mais cela signifie qu’il commencera maintenant la production après la mise en production de Mme Marvel, Moon Knight et She-Hulk. La plupart des tournages étant prévus à Atlanta, en Géorgie. Le Falcon et le soldat d’hiver y sont actuellement tournés.

La série sera écrite et exécutée par Jonathan Igla, qui a déjà travaillé sur Mad Men. L’émission a été annoncée ces dernières années à San Diego Comic Com et verra Jeremy Renner revenir à l’écran pour jouer à Hawkeye. Avec Hailee Steinfeld actuellement en tête de file pour jouer Kate Bishop, bien que son contrat actuel avec Apple TV + pour Dickinson, Disney pourrait aller avec quelqu’un d’autre.

Hawkeye devrait arriver sur Disney + à l’automne 2021.

