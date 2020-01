La série hilarante de FX «Ce que nous faisons dans l’ombre» sera de retour en avril

L’un des meilleurs nouveaux spectacles d’horreur de l’année dernière à la télévision était sans aucun doute FX “Ce que nous faisons dans l’ombre», Une extension hilarante du monde introduite dans le long métrage du même titre de Taika Waititi et Jemaine Clement. Heureusement, le réseau a donné à la série de vampires-comédie un renouvellement de la saison deux en mai, et aujourd’hui la date de retour de l’émission a été annoncée.

“What We Do in the Shadows” reviendra sur FX le Mercredi 15 avril 2020.

Deadline note: «La première inclura les deux premiers épisodes, suivis d’un nouvel épisode chaque semaine suivante.»

La deuxième saison de la série de faux documents vampires comprend 10 épisodes au total.