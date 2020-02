La série Hulu avec Zoe Kravitz a-t-elle été renouvelée pour la saison 2?

Bien que High Fidelity soit sorti sur Hulu il y a quelques jours, il a déjà gagné beaucoup de buzz. De nombreux fans se demandent probablement déjà si sa série Hulu a été renouvelée pour une deuxième saison.

NEW YORK, NEW YORK – 13 FÉVRIER: Jake Lacy, Zoe Kravitz, Da’Vine Joy Randolph et David Holmes assiste à la première de New York «High Fidelity» à Hulu à Metrograph le 13 février 2020 à New York. (Photo de Steven Ferdman / .)

Qu’est-ce que “High Fidelity” et est-il différent du film?

High Fidelity est une réinvention du film du même nom de 2000, qui est lui-même basé sur le roman de 1995 de Nick Hornby. Le film mettait en vedette John Cusack, Jack Black, Iben Hijele, Catherine Zeta-Jones, Lisa Bonet et Joelle Carter.

La fille de Bonet, Kravitz, est dans le rôle principal de l’adaptation de la série Hulu. Elle y joue avec Jake Lacy, Da’Vine Joy Randolph, David H. Holmes et Kingsley Ben-Adir.

La série suit Rob, décrit par le service de streaming comme «le plus grand fan de musique» et «un propriétaire de magasin de disques obsédé par la culture pop et les cinq premières listes».

High Fidelity la suit en réfléchissant sur ses relations alors qu’une nouvelle personne entre dans sa vie en même temps que son ex revient en ville.

«High Fidelity» a reçu des critiques positives de la part des critiques

High Fidelity a reçu des critiques majoritairement positives de la part des critiques. Il a une note de 86% à l’agrégateur d’avis Rotten Tomatoes.

Alison Foreman de Mashable a écrit: «[H]ulu’s High Fidelity est plus amusant, plus indulgent. Pas nécessairement mieux, mais plus gentil et plus adapté aux semaines après une rupture lorsque vous avez choisi un nouveau passe-temps, changé de coiffure et commencé à passer à autre chose. “

Hannah Lynn, du Pittsburgh City Paper, a déclaré: «Les blagues semblent parfois trop évidentes et les enjeux trop faibles. Mais en plus d’être un spectacle amusant et sympathique, High Fidelity assume la tâche souvent difficile d’examiner ce que signifie être une mauvaise personne, et quand, et combien, cela rend quelqu’un moins digne d’amour. »

Ce que l’on sait d’une saison 2

À l’heure actuelle, High Fidelity n’a reçu qu’une commande d’une saison. Cela signifie que le service de streaming devra renouveler officiellement la saison pour une deuxième saison. Étant donné que l’émission a reçu des critiques positives et est dirigée par un début de grand nom, il semblerait évident de donner à l’émission une deuxième saison.

Nous devrons attendre une annonce officielle, mais si nous devinions, une deuxième saison de l’émission devrait arriver cette année si elle est renouvelée.

La première saison complète de High Fidelity est maintenant diffusée sur Hulu.