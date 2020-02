La série Jamie Foxx «Papa, arrête de m’embarrasser» arriverait sur Netflix

Une nouvelle série de comédies scénarisées de Jamie Foxx pourrait bientôt arriver sur Netflix selon un calendrier de production publié par ProductionWeekly. Voici ce que nous savons jusqu’à présent sur le sujet de la série.

Selon ProductionWeekly, qui fournit aux gens de l’industrie des calendriers de production à jour, la série est actuellement en «développement» pour Netflix. Il convient de noter que le développement actif signifie que l’écriture a lieu alors que le développement signifie qu’il en est aux tout premiers stades.

La comédie scénarisée proviendrait de Foxx-King Entertainment, une société de production qui a à sa tête Jamie Foxx, Jaime Rucker King et Marcus King. Sur IMDBPro, ils ont actuellement quatre productions en cours, dont Welcome to the Jungle, Zebra Murders, All-Star Weekend et Untitled Jamie Foxx Documentary.

Ce n’est pas la première fois que la série est en développement. En 2013, l’émission a été annoncée pour TBS mais n’a jamais abouti. Marsh McCall était à l’origine attaché au projet en tant qu’écrivain mais il est décédé par la suite en 2017.

Le spectacle est décrit comme l’original:

Chaque adolescent est gêné par ses parents. Mais que se passe-t-il si votre père décide de descendre dans votre vie de toutes les manières?

Inspirée par la relation de Jamie Foxx avec sa fille, cette comédie explore la dynamique entre un parent et un enfant et toute la gêne qui l’accompagne.

Donc à ce stade, ce sont les premiers jours et une pincée de sel. Cependant, ProductionWeekly est généralement assez bon pour suivre les séries du début à la fin. Après tout, ils ont découvert que Locke & Key, Virgin River et Sex Education avaient tous été renouvelés avant les renouvellements officiels.

C’est tout ce que nous savons pour l’instant, nous garderons ce post à jour avec tous les développements au fur et à mesure que nous les obtiendrons.