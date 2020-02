La série Just Tease Quelle sera leur prochaine production?

Avec leur première lecture de table terminée, les fans sont plus proches que jamais de la deuxième saison de High School Musical: The Musical: The Series. Quelle est la prochaine étape pour Nini, Ricky et le reste des Wildcats? Eh bien, les téléspectateurs sont invités à “être leurs invités”, alors qu’ils montent une autre production secondaire d’une comédie musicale Disney. En fait, cette comédie musicale a été révélée dans un post Instagram de cette plateforme de streaming.

«High School Musical: The Musical: The Series» présenté en première à la date de lancement de Disney +

Ils étaient tous dans le même bateau. Au cours de la première saison de High School Musical: The Musical: The Series, les fans de Disney Channel ont rencontré des personnages comme Nini, Ricky, Carlos et Gina. Ensemble, ils ont monté une production de High School Musical et bien qu’il y ait eu quelques bosses sur la route, ils ont présenté un grand spectacle.

Pourtant, la saison a laissé un peu de cliffhanger. Nini ira-t-il dans une autre école? Gina devra-t-elle s’éloigner de ses nouveaux amis? Que choisira Mlle Jenn pour la prochaine comédie musicale? Après quelques semaines d’attente, les fans ont enfin une réponse à l’une de ces questions. Ou, au moins, certains fans le pensent.

Quelle est la production du casting de «High School Musical: The Musical: The Series»?

C’est une prise aussi ancienne que le temps et maintenant, elle arrive dans les couloirs d’East High School. Le 5 février 2020, Disney + a partagé un extrait de la distribution de High School Musical: The Musical: The Series. Dans ce document, Joe Serafini, qui incarne Seb, a joué la chanson-titre de Beauty and the Beast au piano.

Les autres acteurs de la série se sont réunis autour du piano et se sont joints à la chanson avant que Joshua Bassett n’annonce qu’ils travaillent sur la saison 2. Bien sûr, certains fans se sont tournés vers les médias sociaux, partageant leur enthousiasme pour les épisodes à venir.

Olivia Rodrigo et Joshua Bassett de «High School Musical: The Musical: The Series» | Jenny Anderson / . pour Elsie Fest

Les fans ont commencé à lancer des personnages de «High School Musical: The Musical: The Series» dans la comédie musicale «Beauty and the Beast»

Une fois que Disney + a partagé son clip de la distribution chantant autour du piano, cette série est devenue un sujet de tendance sur Twitter. Certains fans se sont tournés vers les réseaux sociaux, partageant le casting de leurs rêves pour cette production de Beauty and the Beast.

“Attendez, donc apparemment HSMTMTS revient et ils font Beauty and the Beast. Cela n’a pas beaucoup de sens pour moi, mais si Gina ou Ashlyn ne jouent pas Belle, quel est le problème », a écrit un utilisateur de Twitter.

“Attendez … et si Kourtney obtient Belle et E.J. est la Bête… et puis Kourtney et E.J… attendez, attendez, je pense », a écrit un autre utilisateur de Twitter. Bien que certains fans ne soient pas entièrement convaincus que la comédie musicale sera Beauty and the Beast. (Seb comme Tess Tyler de Camp Rock? Ce serait tout.)

High School Musical: The Musical: The Series saison 2 débutera au cours de l’automne 2020. D’ici là, les fans peuvent regarder les épisodes de la première saison de cette plateforme de streaming. Pour en savoir plus sur Disney + et pour vous abonner, visitez leur site Web.