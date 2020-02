La série K-Drama «My Holo Love» reviendra-t-elle pour une deuxième saison?

L’un des derniers dramatiques K à arriver sur Netflix cette année est la populaire série de science-fiction My Holo Love. Après une excellente saison, les fans exigent déjà de voir plus de séries sur Netflix à l’avenir. Malheureusement, en tant que série limitée, il est difficile de dire si My Holo Love reviendra ou non pour d’autres saisons, alors My Holo Love reviendra-t-il pour la saison 2? Découvrons-le.

My Holo Love est une série Netflix Original K-Drama produite par Studio Dragon. La série, écrite par un trio d’écrivains, a été réalisée par Lee Sang Yeob (The Peak) et Yoon Jong Ho (Drama Stage Season 3: Ogre). Avec l’ancien joueur de baseball Yoon Hyun Min et l’actrice populaire Go Sung Hee, il y avait déjà beaucoup d’anticipation de la part des fans de K-drama dans My Holo Love. Nous pouvons dire avec plaisir que cela n’a pas manqué de décevoir.

Netflix a-t-il renouvelé My Holo Love pour la saison 2?

Statut de renouvellement officiel de Netflix: mini-série / terminée (dernière mise à jour le 13/02/2020)

Les fans de My Holo Love qui espéraient voir une deuxième saison seront malheureusement déçus. La série n’est pas terminée en raison d’un manque d’audience ou de qualité, mais simplement la série n’a jamais été conçue pour aller au-delà d’une saison. En tant que mini-série, il n’y aura jamais qu’une seule saison.

Ce qui inciterait les deux sociétés à produire plus de My Holo Love, c’est si le k-drama a un nombre incroyable d’abonnés à l’écoute pour regarder la série. Si Netflix et Studio Dragon voient de la valeur dans une deuxième saison, il y a toutes les chances que nous puissions voir un retour dans le futur.

Naturellement, certains fans peuvent penser que la série devrait aller au-delà d’une saison, mais à ce stade, cela dépend entièrement de Studio Dragon et Netflix.

Comment les abonnés ont-ils adopté My Holo Love?

La réaction en ligne a été extrêmement positive:

ses larmes 😭 Nando a l’air si vulnérable ici et il était grand temps que vous aimiez tant la vraie personne qui était juste devant elle! • # MyHoloLove • pic.twitter.com/ok0wop1M5L

– ღ (@ballondina) 11 février 2020

Je viens de terminer #MyHoloLove et honnêtement, c’est le kdrama parfait pour regarder la montre, avec d’excellentes pistes, une chimie incroyable et l’hologramme le plus mignon jamais ever # KoSungHee #YoonHyunMin pic.twitter.com/S4WEyq1Qi9

– ☆ surdose de kdrama ☆ (@jinyounglatte) 11 février 2020

Naturellement, certains fans se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leur désir d’une deuxième saison:

*sanglots*

Holo est sur la photo de famille. 🥺🤧 Je prendrais une saison 2 de ça, tbh. #MyHoloLove pic.twitter.com/KiH5dsmQgd

– Lime🌙 (@flwrjoo) 15 février 2020

Saison 2 s’il vous plaît !! #MyHoloLove pic.twitter.com/s51libAHFQ

– 🐭 & 🥝 # SF93rdWin (@ multifangirl82) 11 février 2020

Mon Holo Love a-t-il besoin d’une deuxième saison?

C’est entièrement subjectif selon ce que vous avez pensé de la façon dont l’histoire s’est terminée.

Une deuxième saison pourrait facilement explorer la relation et le mariage entre So-Yeon et Nan-do, et leur nouvelle entreprise high-tech HelloGlass. La technologie développée par le couple, HelloGlass, transforme les expressions faciales en une image holographique.

Tout antagoniste pour une deuxième saison pourrait potentiellement voir une entreprise rivale s’affronter contre HelloGlass, ou potentiellement un nouveau génie technologique pourrait surgir et chercher à éliminer tout ce que Nan-do et So-Yeon ont construit. Sans parler de la question des fichiers Web sombres que Nam-Gyu a téléchargés, et si Nan-do a réussi ou non à les disperser tous.

Il y a beaucoup de fils d’histoire à tisser si Studio Dragon choisit de poursuivre une deuxième saison de My Holo Love.

Quand une deuxième saison arriverait-elle sur Netflix?

En supposant qu’une deuxième saison se produise, nous ne nous attendons pas à une attente trop longue.

Si Studio Dragon choisit de faire douze autres épisodes pour une deuxième saison, il est probable que nous le verrions arriver dans l’un ou l’autre T1 ou T2 de 2021.

