La série Kenobi de Disney s’arrête pour réécriture – / Film

Publié le jeudi 23 janvier 2020 par Jacob Hall

La semaine dernière, il y a eu des grondements sur Internet suggérant que Lucasfilm Obi Wan Kenobi La série télévisée était en difficulté. Des rumeurs prétendaient que l’émission, qui était en cours de développement pour le service de streaming Disney +, avait été annulée. Ou cette étoile Ewan McGregor (reprenant son rôle de la trilogie prequel de Star Wars) était parti. Cependant, la vérité est maintenant là-bas et bien qu’il semble que la série ait subi un revers majeur, il semble également que Lucasfilm soit déterminé à bien sûr.

La série Obi-Wan Kenobi a été fermée, bien que temporairement, de sorte que les scripts peuvent être complètement réécrits.

Collider et The Hollywood Reporter ont tous deux des histoires sur ce qui se passe, et / Film peut indépendamment confirmer l’exactitude des deux rapports via nos propres sources. Les détails exacts restent sous clé, mais nous savons que l’équipage réuni pour la série a été abandonné, les décors ont frappé et Kathleen Kennedy de Lucasfilm retourne à la planche à dessin pour l’histoire globale de la série. Il est intéressant de noter que l’un des objectifs de la refonte du script est de raccourcir la durée de la série de six épisodes à quatre.

La doublure d’argent ici est que McGregor et directeur Deborah Chow (qui a dirigé deux des meilleurs épisodes de The Mandalorian) sont toujours à bord. Le scénariste n’est plus à bord Hossein Amini, dont le travail serait complètement rejeté, Lucasfilm repartant de zéro avec un nouvel écrivain. Collider rapporte que l’objectif plein d’espoir est de commencer la production cet été, THR ajoutant que les scripts originaux sonnaient un peu trop… enfin, familiers:

Une source a déclaré que l’histoire de Kenobi suivait un terrain similaire à celui de Mandalorian, voyant le maître Jedi donner une main protectrice à un jeune Luke et peut-être même à un jeune Leia, reflétant peut-être comment le Mandalorian avait pris Baby Yoda sous sa garde.

Bien que des informations comme celle-ci soient frustrantes pour les fans de Star Wars, ils s’habituent sûrement aux drames en coulisses. Rogue One: A Star Wars Story a subi de nouvelles prises de vue massives. Solo: A Star Wars Story a vu ses réalisateurs d’origine renvoyés tard dans la production et remplacés par Ron Howard. Le réalisateur Colin Trevorrow a quitté le film qui deviendra finalement Star Wars: The Rise of Skywalker après avoir rendu plusieurs versions de son scénario.

À tout le moins, nous pouvons nous consoler en sachant que l’objectif actuel n’est pas de supprimer la série Obi-Wan, mais de la sauver. Nous vous en informerons davantage au fur et à mesure que nous l’apprendrons.

