La série “La disparition inexplicable de Mars Patel” arrive bientôt à Disney +

Disney a acquis les droits de “La disparition inexplicable de Mars Patel”, qui est un podcast scripté pour les enfants de niveau intermédiaire, interprété par des enfants de niveau intermédiaire. C’est un mystère amusant, de haute qualité et en série qui peut être décrit comme Goonies rencontre Spy Kids rencontre Stranger Things pour les 8-12 ans. Il a été voté comme l’un des 50 meilleurs podcasts de 2016 par The Guardian, et a récemment été honoré en tant que lauréat du prix Peabody.

Selon Geeks WorldWide, la série est produite par Anonymous Content et Paramount TV, avec Alix Madigan (Winter’s Bone) et Gen – Z Media coproduisant la série. Le spectacle sera dirigé par Jenny Turner Hall et sera écrit par Joe Ballarini, qui a récemment travaillé sur My Little Pony: The Movie et David Kreizman, qui a récemment travaillé sur Days of Our Lives et All My Children.

Les créateurs originaux des spectacles, Benjamin Strouse, Chris Terry et Turner Hall travailleront sur les producteurs et les écrivains.

Ce salon est en développement depuis 2017, mais aucune date de production n’est connue.

