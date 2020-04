La série limitée ‘Coronavirus, expliquée’ sera bientôt disponible sur Netflix

Le contenu Netflix n’est pas beaucoup plus d’actualité que cela. À venir sur Netflix le 26 avril est une nouvelle mini-série Netflix Explained qui tente de donner un sens à la pandémie de coronavirus. Voici ce que nous savons de la nouvelle série documentaire.

Coronavirus, Explained est une nouvelle mini-série de Netflix et Vox Media. Vox est une plateforme d’actualités en ligne qui fournit une couverture gratuite et simple à comprendre sur les actualités et l’actualité.

Cette mini-série fait partie du catalogue original de Netflix de documentaires expliqués (également coproduit par Vox Media). Vous avez peut-être vu certains des autres titres: Sex, Explained, The Mind, Explained, ou la série phare, Explained.

En 2020, le monde a changé. Vox Explained s’attaque au COVID-19 et examine comment le coronavirus est devenu une pandémie. Le nouvel épisode sera lancé le 26 avril pic.twitter.com/e0SEgslGzj – Voir la suite (@seewhatsnext) 22 avril 2020

La série factuelle promet de briser les mythes et d’arrêter la propagation de la désinformation sur le coronavirus. Selon la bande-annonce, il expliquera ce qui fait une pandémie, pourquoi le coronavirus, en particulier, est devenu une pandémie et comment une pandémie prend fin. Il explorera également les implications de la pandémie sur la santé mentale.

L’exposition présente un panel d’experts sur les maladies infectieuses et la santé publique, dont Bill Gates.

Quand puis-je regarder Coronavirus, expliqué?

Coronavirus, Explained arrivera sur Netflix ce dimanche 26 avril 2020.

Si vous définissez un rappel sur Netflix, l’émission apparaîtra dans votre liste lorsqu’elle sera en direct.

Combien d’épisodes de Coronavirus, expliqué, y aura-t-il?

Netflix n’a pas précisé combien d’épisodes de Coronavirus, a expliqué qu’il y aura. Cependant, Sex, Explained et The Mind, Explained ont cinq épisodes par mini-série, donc nous nous attendons à voir quelque chose comme ça.

À en juger par la précédente mini-série Netflix-Vox, nous nous attendions à ce que chaque épisode dure environ 20 minutes. Bien sûr, nous pourrions nous tromper!

Comment Netflix a-t-il fait Coronavirus, expliqué si rapidement?

À en juger par la bande-annonce, il semble que Netflix ait réutilisé le contenu existant pour créer la mini-série.

Netflix a en fait publié un épisode de sa principale série Explained en 2019 intitulé «La prochaine pandémie». La plupart des images de Bill Gates et d’autres experts semblent provenir de cela. La bande-annonce de Coronavirus, Explained montre également des images d’interview livrées par appel vidéo, il semble donc que certaines d’entre elles sont de nouveaux éléments.

Serez-vous à l’écoute pour regarder Coronavirus, a expliqué ce dimanche? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.