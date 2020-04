La série limitée ‘Waco’ rejoint Netflix USA & Canada

Waco de Paramount Network vient de rejoindre Netflix aux États-Unis le 16 avril 2020. Le titre n’a pas été annoncé et a été une surprise. Voici ce que vous devez savoir sur la série avant de plonger.

Waco est une série limitée diffusée sur Paramount Network en janvier et février 2018. Elle documente (et dramatise) l’impasse qui s’est produite dans la vraie vie en 1993 à Waco, au Texas. Il s’agissait d’un affrontement policier notoire entre le FBI et les autorités locales contre un petit contingent religieux contrarié par l’enlèvement de leur chef, David Koresh.

Pour ceux qui ne savent pas ce qu’est Paramount Network, il s’agit du service de télévision payante renommé de ViacomCBS. La plupart le sauront pour Lip Sync Battle et l’excellent drame Yellowstone.

La série a été créée par Drew Dowdle et John Erick Dowdle (No Escape, Quarantine, Devil) et mettait en vedette un large éventail de stars, notamment Michael Shannon, Taylor Kitsch et Andrea Riseborough.

Six épisodes au total ont été publiés et tous ont été ajoutés à Netflix le 16 avril 2020.

Est-ce que d’autres régions de Netflix recevront la saison 1 de Waco?

Selon nos index de bibliothèques, seules deux régions Netflix ont ajouté Waco le 16 avril. Ces deux étant Netflix aux États-Unis et Netflix Canada. On ne sait pas si d’autres régions suivront.

Au Royaume-Uni, la série a été concédée sous licence à Sky alors qu’en Australie, il n’y a actuellement aucun streamer transportant la série limitée.

Y aura-t-il une saison 2 de Waco?

Si vous arrivez à la fin de Waco, vous avez probablement réalisé qu’il n’y a aucune chance que cette série revienne, aussi excellente soit-elle.

Waco ne reviendra pas pour une deuxième saison car elle est surnommée une mini-série, ce qui signifie qu’elle n’a jamais été destinée qu’à une seule saison. Il existe une vaste gamme de séries limitées sur Netflix à partir de 2020 et honnêtement, elles sont parmi les meilleurs contenus que Netflix a à offrir.

