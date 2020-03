La série Lord Of The Rings d’Amazon arrête sa production au milieu d’un coronavirus

La série Le Seigneur des Anneaux d’Amazon a suspendu sa production en Nouvelle-Zélande en raison de la pandémie de coronavirus.

Alors que le gouvernement du monde entier prenait des mesures pour ralentir la propagation du coronavirus, la Nouvelle-Zélande a fermé ses frontières le 13 mars. Maintenant, le personnel de production de la série Lord of the Rings d’Amazon a été informé que le tournage est suspendu et qu ‘«il n’y a pas de réponses claires à quand nous reprendrons. “

Les producteurs GSR Productions ont envoyé l’annonce à environ 800 membres de la distribution et de l’équipe, publiée par The New Zealand Herald:

“Dans une abondance de prudence, UAP [Untitled Amazon Project] a suspendu la production pour les deux (2) prochaines semaines à compter du lundi 16 mars. Cela se fait dans un environnement où des restrictions de voyage visant le contrôle de Covid-19 sont émises quotidiennement par la Nouvelle-Zélande et la plupart des autres pays. »

Bien qu’aucune personne impliquée dans la série Lord of the Rings n’ait été testée positive pour le coronavirus, les acteurs et l’équipe ont été informés: “ne pas se présenter au plateau ou au studio sans l’autorisation expresse de votre superviseur.” L’annonce n’a pas précisé quand la production devrait reprendre et les personnes impliquées devraient recevoir plus de détails sur l’arrêt et les procédures associées lundi.

La série Lord of the Rings d’Amazon est développée par J.D. Payne et Patrick McKay, qui dirigera une salle d’écrivain qui comprend l’ancien de Game of Thrones, Bryan Cogman. Le réalisateur de Jurassic World: Fallen Kingdom, J.A. Bayona, devrait réaliser plusieurs épisodes de la série d’Amazon Lord of the Rings.

Tous les détails sur la série Lord of the Rings d’Amazon sont actuellement inconnus, bien qu’il soit rapporté avant les événements de The Fellowship of the Ring pendant le deuxième âge de la Terre du Milieu. La série Lord of the Rings est produite par Amazon Studios en coopération avec Tolkien Estate and Trust, HarperCollins et New Line Cinema. La série met en vedette Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers et Daniel Weyman.

Amazon n’a pas annoncé de date de sortie pour la série Lord of the Rings.

