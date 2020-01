La série Lord of the Rings révèle une grande partie du casting

C’est mardi, mais nous avons d’excellentes nouvelles pour les fans de Le Seigneur des Anneaux: Amazon Studios vient de révéler une grande partie du casting de la nouvelle adaptation du travail de J.R.R Tolkien. “Après avoir effectué une recherche globale approfondie, Nous sommes enfin ravis de vous dévoiler le premier groupe de brillants artistes qui participeront à la série de Le Seigneur des Anneaux”ont déclaré les showrunners de la série JD Payne et Patrick McKay.

Ce n’est ni plus ni moins que Robert Aramay (le jeune Ned dans Game of Thrones), Owain Arthur (The Palace), Nazanin Boniadi (Hotel Mumbai), Tom Budge (The Pacific), Morfydd Clark (Pride and Prejudice and Zombies), Ismael Cruz Córdova (The Mandalorian), Ema Horvath (The Gallows Act II), Markella Kavenagh (Romper Stomper), Joseph Mawle (Benjen Stark dans Game of Thrones), Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers ( Médicis), Daniel Weyman (Gentleman Jack) et Tyroe Muhafidin.

On ne sait toujours pas quel rôle chacun d’eux jouera la série du Seigneur des Anneaux, qui se déroulera sur la Terre du Milieu, mais les rapports précédents ont indiqué qu’au moins Joseph Mawle pourrait jouer le méchant de la série connue sous le nom d’Oren, et que même Robert Aramay pourrait donner vie au jeune héroïque Beldor. En outre, il a également été dit que Morfydd Clark jouera un jeune Galadriel.

“Nous avons encore des rôles clés pour le casting”a déclaré le codirecteur d’Amazon TV Vernon Sanders cet après-midi, selon Deadline.

Le seigneur des anneaux n’a pas de date de sortie, et bien qu’il semble que le tournage n’ait pas commencé, il y a quelques semaines, Amazon Studios a révélé que la série aura une deuxième saison.

.