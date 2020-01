La série Los Javis sera présentée en mars dans Atresplayer Premium

* En préparation

Bien qu’en phase d’enregistrement, ‘Veneno’ arrivera sur nos écrans avant la fin du premier trimestre de l’année. Cela a été confirmé par Atresplayer Premium, qui a annoncé que la nouvelle série de Javier Ambrossi et Javier Calvo, axée sur la vie et la mort énigmatique de Cristina Ortiz, atterrira au service de paiement Atresmedia en mars.

Jedet joue la version plus jeune de Cristina Ortiz

Le tournage de la série a commencé en décembre et se prolongera sur quatre mois à Almeria et Madrid, il n’y aura donc pratiquement aucune marge entre le moment où les caméras cessent de rouler et le lancement. Pour l’instant, une date précise de lancement n’a pas été fixée au-delà du mois, mais il est confirmé que ‘Veneno’ consistera en huit épisodes de 50 minutes qui entrelaceront l’histoire de son protagoniste avec celle de Valeria, le journaliste qui finirait par écrire les souvenirs de cette icône LGTBI.

