La série Lost Boys obtient une nouvelle commande de pilote au CW

La série Lost Boys obtient une nouvelle commande de pilote à The CW

Selon Deadline, The CW a officiellement donné une nouvelle commande pilote à l’adaptation en série de Heather Mitchell et Rob Thomas Les garçons perdus, d’après la comédie d’horreur du réalisateur Joel Schumacher de 1987 (achetez-la ici). Le nouveau pilote mettra en vedette un tout nouveau casting et sera dirigé par Marcos Siega, qui est connu pour diriger des épisodes de nombreuses séries télévisées telles que The Vampire Diaries, Le suivant, Angle mort, Vous et Batwoman.

L’année dernière, le premier pilote du remake, dirigé par crépuscule La réalisatrice Catherine Hardwicke a subi de nombreux changements, notamment des reprises et une refonte de tous les acteurs du premier pilote à l’exception de deux acteurs, Medalion Rahimi (Avant que je tombe) et Dakota Shapiro (Vallée du boom). Cependant, les nouveaux tournages prévus ont échoué car le réseau a finalement décidé de redémarrer toute la production.

Écrit par Heather Mitchell (Scandale), l’original Les garçons perdus Le pilote s’est déroulé au bord de mer ensoleillé de Santa Carla, où il suit l’histoire des frères Michael et Sam Emerson alors qu’ils s’installaient à Santa Carla avec leur mère Lucy après la mort malheureuse de leur père. Cependant, les choses tournent mal lorsque les frères se retrouvent rapidement entraînés de plus en plus profondément dans le monde séduisant des morts-vivants éternellement beaux et juvéniles de Santa Carla…

Les garçons perdus la série sera produite par Rob Thomas et Dan Etheridge par le biais de leurs Spondoolie Productions. Parmi les autres producteurs exécutifs figurent Mitchell, Siega et Bill Bindley de Gulfstream Television avec Rebecca Franko de Spondoolie et Juliana Janes de Gulfstream comme producteurs.

