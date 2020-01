La série MacGruber avec Will Forte en développement chez Peacock

Série MacGruber avec Will Forte en développement chez Peacock

Après avoir annoncé l’année dernière qu’un MacGruber série télévisée de comédie était en préparation, Deadline a partagé que le prochain service de streaming de NBCUniversal, Peacock, a révélé que sa liste de développement comprend MacGruber série co-écrite et avec Will Forte, qui reprendra son rôle d’opératrice spéciale.

Après avoir pourri en prison pendant plus d’une décennie, le héros ultime et patriote américain MacGruber est enfin libéré. Sa mission: éliminer un mystérieux méchant de son passé: le brigadier-commandant Enos Queeth. Avec le monde entier en ligne de mire, MacGruber (Will Forte), Vicki et Piper doivent courir contre la montre pour vaincre les forces du mal. Seulement pour découvrir que le mal… peut se cacher à l’intérieur.

Forte écrira et produira la série. Jorma Taccone rédigera, dirigera et produira des produits exécutifs avec John Solomon qui rédigera et produira des produits exécutifs. Parmi les autres producteurs exécutifs figurent Lorne Michaels, John Goldwyn, Andrew Singer et Erin David.

Le 2010 MacGruber le film a été adapté d’un Saturday Night Live croquis de parodie et a été écrit par Forte, Salomon et Taccone (qui a également dirigé la parodie). Avec Forte, le film a également joué avec Kristen Wiig, Ryan Phillippe, Val Kilmer, Powers Boothe et Maya Rudolph.