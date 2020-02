La série médiévale coréenne de zombies est de retour – / Film

Royaume revient des morts… .des hiatus. La série médiévale de zombies coréens n’a jamais disparu, mais cela fait un an que Kingdom a débuté sa première saison sur Netflix à la critique. Maintenant, il revient pour sa deuxième saison, qui suit Ju Ji-Hoon et Bae Doona alors qu’ils poursuivent leur bataille contre les morts-vivants à Joseon en Corée. Regardez la bande-annonce de Kingdom season 2 ci-dessous.

Bande-annonce de Kingdom Season 2

Dirigé par Kim Seong-hun (A Hard Day) et écrit par le scribe Signal Kim Eun-hee, Kingdom se déroule immédiatement après la mort d’un roi dans la période coréenne de Joseon, qui a duré entre 1400 et 1900. Après la mort du roi, une étrange peste balaie le pays, ce qui fait que le roi et des dizaines d’autres se lèvent de leurs tombes avec un goût pour la chair humaine. Ju Ji-Hoon joue le rôle du prince héritier alors qu’il tente d’arrêter l’épidémie, tandis que Bae Doona de Sense8 rejoint sa campagne en tant que médecin qui a été le premier à détecter la peste des morts-vivants.

La première saison a débuté ses huit épisodes à la critique l’année dernière, et a attiré un fort fan suivant qui attend avec impatience la deuxième saison. Kingdom a offert une touche unique et originale au genre de zombie fatigué en le plaçant dans une période médiévale, ce qui donne aux écrivains la possibilité de concocter une intrigue et une politique de palais aux côtés des éléments d’horreur surnaturels. Le cinéma sud-coréen connaît actuellement un regain d’intérêt sur la scène mondiale grâce aux victoires historiques de Parasite aux Oscars, mais le public devrait également regarder une excellente télévision sud-coréenne à commencer par Kingdom, qui offre un mélange fantastique de genre et de drame historique.

Voici le synopsis de la saison 2 de Kingdom:

À l’approche de l’hiver, la bataille entre les vivants et les morts-vivants à Joseon ne fait que commencer. La cour royale regorge de serpents, les zombies arrivent et le prince héritier a une nation à sauver. Le pire reste à venir, et chacun devra choisir son camp sans savoir à qui il peut vraiment faire confiance. Ju Ji-hoon, Ryu Seung-ryong et Bae Doona reviennent dans la deuxième saison très attendue de Netflix Original Series KINGDOM.

Kingdom Saison 2 en avant-première sur Netflix sur 13 mars 2020.

Articles sympas du Web: