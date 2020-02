La série mélancolique de science-fiction d’Alex Garland – / Film

À l’approche Devs, il y a une règle à retenir: faites attention. Cela peut sembler une évidence, mais le plus souvent ces jours-ci, les téléspectateurs ont tendance à ne regarder que la moitié des émissions – un œil sur la télévision, l’autre sur le téléphone pour certains tweets en direct. Vous pouvez certainement essayer de regarder les Devs de cette façon, mais si vous êtes averti: vous vous perdrez dans les bois, errant sans but dans une recherche futile de repères familiers qui ne se présentent jamais. Devs est dense – une saga en couches, presque hypnotique qui vous entraîne de plus en plus dans un trou de lapin virtuel dans des merveilles sombres.

Écrit et réalisé du début à la fin par Alex Garland (Ex Machina, Annihilation), Devs n’est pas ce que vous appelleriez un spectacle Mystery Box, mais c’est beaucoup mystérieux. Garland est un artiste qui se spécialise dans la science-fiction difficile – le type où tout n’a pas de sens et où les réponses faciles ne se présentent pas toujours. À bien des égards, Garland est un créateur avec une foi presque stupéfiante en le spectateur – il n’a pas peur de nous laisser, le public, essayer de comprendre les choses par nous-mêmes. Dans le même temps, Garland comprend également qu’il y a des choses qui vont être au-delà de notre compréhension – et c’est le point. Devs est une émission traitant parfois de ce qui semble impossible – cela n’a de sens que d’aller dans des directions que certains trouveront confuses et inconnues.

Ingénieur logiciel Lily Chan (Sonoya Mizuno) travaille chez Amaya, une grande entreprise d’informatique quantique dirigée par le PDG Forest (Nick Offerman). Il y a beaucoup de choses qui se passent chez Amaya, mais le seul département que tout le monde connaît est celui des Devs. Tout le monde suppose que c’est un nom de code pour «développement», mais tout ce qui se passe dans Devs est super top secret. Donc, quand le petit ami de Lily, Sergei (Karl Glusman), qui travaille également chez Amaya, est recruté pour rejoindre Devs, c’est un gros problème. Mais ce qui devrait être une cause de célébration se transforme en tragédie potentielle lorsque Sergei disparaît. Lily soupçonne un acte criminel et lance sa propre enquête amateur, faisant appel à son ex-petit ami Jamie (Jin Ha) pour le soutenir.

Qu’est-il arrivé à Sergei? Est-ce que Forest et les Devs font équipe pour quelque chose? Et juste ce qui se passe dans l’immense bâtiment isolé des Devs – un bâtiment qui est livré avec un bouclier de Faraday en plomb, une coque en béton de 13 mètres d’épaisseur, un maillage en or et un joint sous vide ininterrompu de huit mètres. Devs a des réponses à ces questions, et plus encore, mais Garland n’hésite pas à nous faire attendre que tout se réunisse. L’un des éléments les plus frappants de Devs est à quel point le spectacle peut être étrangement silencieux – il y a de longues séquences silencieuses où les personnages travaillent dans leur esprit, et Garland permet à ces moments de se dérouler de manière organique. Cela ne permet pas exactement de regarder la télévision la plus riche en action, mais il est facile de se laisser emporter par tout cela.

Alors que Lily est notre point d’entrée dans la série, Devs consacre beaucoup de temps à ceux qui l’entourent. Offerman’s Forest est plus ou moins un co-personnage principal ici, et l’acteur, aux cheveux longs, aux yeux rouges et à la barbe épaisse, semble perpétuellement épuisé. La manière calme et presque contre nature qu’Offerman livre plusieurs de ses répliques est souvent effrayante, même lorsque l’acteur semble dire quelque chose de banal. D’un autre côté, les scripts de Garland fournissent à Offerman de nombreux discours philosophiques «L’univers est déterministe», dit-il dans le premier épisode. “Il est impie, neutre et défini uniquement par des lois physiques.” D’autres joueurs mémorables incluent Kenton (Zach Grenier), le violent chef de la sécurité d’Amaya; et Katie (Pilule d’Alison), Le commandant en second de Forest et la seule personne à laquelle il semble vouloir se confier.

Ces personnages, et plus encore, habitent tous un monde qui semble parfaitement familier tout en étant vaguement futuriste. Comme il l’a fait avec Ex Machina et Annihilation, Garland fait un travail exemplaire en équilibrant la technologie futuriste avec des détails plus ancrés et reconnaissables. Le monde est à la fois vivant et frais; familier et distant à la fois. Et une atmosphère sinistre inébranlable couvre tout, avec la cinématographie de Rob Hardy pleine d’or terne, des horizons brumeux de San Franciso et des gros plans sur des visages aux yeux écarquillés. Tout cela recouvre une partition effrayante et presque religieuse des Insectes – des bois durs et des chants en écho qui se sentent abattus du monde entier.

Mais qu’est-ce que tout cela veut dire? Le rythme délibéré et mélancolique des développeurs (je ne pense pas qu’il y ait un seul moment de légèreté dans l’un des huit épisodes au total), et la narration cryptique sans vergogne est destinée à décourager les téléspectateurs occasionnels, et le paradis aide toute personne essayant de tweeter à travers cette bête. Vous devez étudier les développeurs – chaque image peut vous donner une réponse. Ou peut-être pas. Une partie du plaisir de ce spectacle est enveloppée dans son originalité époustouflante. Pour le meilleur ou pour le pire, Devs est un spectacle qui se tient presque entièrement seul. À un moment donné, un personnage décrit ici quelque chose comme «bizarrement transcendantal», et c’est peut-être la parfaite sommation des développeurs.

Devs premières 5 mars 2020 exclusivement sur FX sur Hulu.

