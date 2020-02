La série Micro Mayhem Stop-Motion de Jon Favreau se dirige vers Quibi – / Film

Quibi met la pédale au service du métal avec une nouvelle série animée en stop motion basée sur un court métrage viral.

Micro Mayhem, “Une série de courts métrages exagérés où les voitures sont les personnages”, utilise des petites voitures pour raconter des histoires violentes et pleines d’action. Jon FavreauGolem Creations est producteur exécutif, tandis que Seth GreenLes Stoopid Buddy Studios coproduiront aux côtés de eOne. Découvrez le court viral original ci-dessous.

Deadline rapporte que Quibi a donné son feu vert à la nouvelle série, qui est créée et produite par Executive Eric Towner (Poulet robot). Voici comment ils le décrivent:

Inspiré du short viral Micro Mayhem original créé par Towner et John Harvatine IV, dans chaque épisode abrégé autonome, les voitures ont préparé le terrain avec une immense quantité d’attitude et de personnalité dans la série d’action grindhouse sans dialogue. Selon la ligne de log: “La série combine la réalisation de films miniatures et l’art en stop-motion dans une course sauvage (et comiquement violente) comme aucune autre!”

En 2016, la chaîne YouTube de Micro Mayhem a publié les deux vidéos suivantes, qui nous donnent une très bonne idée de ce que nous pouvons attendre de cette nouvelle série Quibi:

Le vert n’est évidemment pas étranger au monde du stop-motion, ayant été l’une des principales voix créatives derrière la longue série Robot Chicken de Cartoon Network. Il a également produit des émissions en stop-motion comme SuperMansion, Buddy Thunderstruck et Titan Maximum, et comme vous pouvez le voir dans les balises de crédits de fin sur les vidéos ci-dessus, lui et ses Stoopid Buddy Studios sont liés à ces gars depuis des années déjà. Bien que Favreau ait généralement travaillé en live-action, il a également une certaine expérience du stop-motion, l’ayant utilisé dans son film Elf de 2003 pour recréer le look des classiques de Rankin / Bass Christmas comme Rudolph le renne au nez rouge.

“Micro Mayhem donne vie aux poursuites en voiture que j’imaginais enfant et combine mon amour de la technologie et de l’art en stop motion”, a déclaré Towner dans un communiqué. “Nous sommes ravis de faire équipe avec Golem Creations pour donner vie à ce projet de rêve.”

Greg Clayman, un cadre de la société de production eOne, a publié sa propre déclaration: «L’accent mis par Quibi sur la micro-narration fournit la plate-forme idéale pour Micro Mayhem. Nous sommes ravis de travailler avec Eric et son équipe chez Stoopid Buddy Stoodios, pour proposer cette balade sauvage au public tour à tour. »

Quibi, qui se lance sur 6 avril 2020, est la plate-forme exclusivement mobile qui publiera chaque jour de nouveaux contenus sous forme de vidéos de 10 minutes ou moins. Vous pouvez en lire plus ici.

