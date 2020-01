La série Moon Knight ajoute l’écrivain The Witcher Beau DeMayo

Suite au succès de Le sorceleurDans la première saison, le scénariste de la série Beau DeMayo a signé un autre projet télévisé majeur avec Marvel Studios, l’ajoutant officiellement à l’équipe créative de la prochaine série MCU de Disney + Moon Knight. Cette nouvelle survient deux jours après que Netflix a annoncé qu’ils développaient actuellement un film d’anime Witcher intitulé The Witcher: Nightmare of the Wolf qui sera également coproduit par DeMayo.

le Moon Knight série pourrait faire ses débuts très attendus plus tard cette année avec The Umbrella Academy créateur de la série Jeremy Slater développant et dirigeant l’équipe d’écriture pour la série Disney +.

CONNEXES: Kevin Feige dans Early Talks pour développer la série Marvel pour ABC

le Moon Knight La série a été officiellement annoncée par le directeur de la création de Marvel, Kevin Feige l’année dernière, ainsi que deux autres émissions MCU pour Mme Marvel et She-Hulk. Cela marque les débuts en action réelle des super-héros emblématiques qui devraient également figurer dans les futurs films MCU.

Créé par Doug Moench et Don Perlin en 1975 pour «Werewolf by Night» # 32, Moon Knight est l’alter ego de Marc Spector est le fils d’un rabbin juif américain qui a grandi pour devenir un boxeur poids lourd puis un marine américain.

Spector, un mercenaire qui a de nombreux alter ego comme le chauffeur de taxi Jake Lockley et le playboy millionnaire Steven Grant, afin de mieux lutter contre le monde criminel. Mais plus tard, il a été établi comme étant un conduit pour le dieu égyptien de la lune Khonshu après avoir été laissé pour mort lors d’une mission en Égypte. Plus récemment, il était un consultant qui s’habille de blanc et porte le nom de M. Knight.

CONNEXES: Le nouveau Falcon et les photos de l’ensemble du soldat d’hiver révèlent un premier aperçu de l’agent américain

Aux États-Unis, le service de diffusion en continu de Disney est le lieu exclusif de visionnage de vidéos à la demande par abonnement sur les dernières séries et films animés et en direct de Disney, Pixar, Star Wars, Marvel et Fox. Le service est sans publicité, pris en charge uniquement par les frais d’abonnement, et sera disponible sur les consoles de jeux, les téléviseurs intelligents et les appareils de streaming connectés.