La série Netflix adapte un livre bien-aimé – / Film

Auteur néerlandais Tonke DragtLe roman fantastique des années 60 bien-aimé De brief voor de Koning, AKA La lettre du roi, A déjà été adapté en film, mais il se dirige maintenant vers Netflix en tant que série de streaming de six épisodes. Entre cela et The Witcher, Netflix n’épargne aucune dépense lorsqu’il s’agit de nourrir l’appétit des fans de fantasy en attendant les retombées de Game of Thrones de HBO. Cette chose semble coûter plus cher que Ozark, GLOW et American Vandal réunis. Découvrez la nouvelle bande-annonce ci-dessous.

La lettre pour le King Trailer

Amir Wilson joue Tiuri, un aspirant chevalier chargé de remettre une lettre qui sauvera des milliers de vies à travers un territoire dangereux. Donc, c’est comme 1917, mais sans les longs délais. Ou comme The Postman, sans le cadre post-apocalyptique. Ou comme Premium Rush, mais sans les vélos. Vous obtenez l’image. Et si vous obtenez des vibrations du Seigneur des Anneaux de cela, ce n’est peut-être pas seulement l’élément fantastique qui dessine cette comparaison dans votre esprit: la série filmée à Prague, mais aussi en Nouvelle-Zélande, donc certains de ces paysages pourraient en fait être certains des mêmes endroits que Peter Jackson a utilisés dans ses films. Oh ouais, et Andy Serkis apparaît pendant une minute ici aussi. Il y a donc ça.

Wilson, qui est apparu pour la première fois en théâtre en tant que personnage sans nom dans The Kid Who would be King de Joe Cornish, a été choisi comme personnage clé dans la deuxième saison à venir de His Dark Materials de HBO, et il jouera également un rôle majeur dans la prochaine émission de Studiocanal. remake de The Secret Garden. Le rejoindre dans le casting sont Gijs Blom, Ruby Ashbourne Serkis, Nathanael Saleh, Thaddea Graham, Islam Bouakkaz, Jack Barton, Jonah Lees, Jakob Oftebro, Yorick van Wageningen, Emilie Cocquerel, Ken Nwosu, Peter Ferdinando, Kemi-Bo Jacobs, David Wilmot, Tawfeek Barhom, et Omid Djalili. Et à la marque 1:32, vous pouvez voir une brève apparition de Kim Bodnia, qui joue le gestionnaire intrigant Konstantin dans Killing Eve.

Will Davies (Comment dresser votre dragon, arrêtez! Ou ma maman tirera) est à bord en tant que showrunner, et Alex Holmes (Paula, Maiden) et Felix Thompson (King Jack) sert d’administrateurs.

Découvrez la bande-annonce du film néerlandais 2008 ci-dessous:

Voici le synopsis officiel de l’émission:

Dans cette fantastique série fantastique, un adolescent chevalier en formation (Amir Wilson) reçoit une lettre secrète dont dépend le sort du royaume. Il se lance dans une quête épique pour la livrer au roi et empêcher le monde d’être plongé dans les ténèbres.

La Lettre du Roi frappe Netflix sur 20 mars 2020.

