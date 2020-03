La série Netflix taquine une vengeance enflammée – HITC

Toy Boy de Netflix gagne le public, alors expliquons la fin.

En ce moment, la télévision est quelque chose à chérir.

Bien sûr, cela a toujours été le cas, mais le divertissement est plus important que jamais en ce moment. Heureusement pour nous, Netflix nous offre la chance de nous immerger dans certains des meilleurs nouveaux spectacles.

Le service de streaming populaire a déjà connu une excellente année, offrant de nouvelles saisons à des fans comme It’s Always Sunny à Philadelphie tout en attirant de nouveaux fans comme The Stranger et I Am Not Okay with This.

Toy Boy est un autre titre qui mérite une attention particulière.

La série est déjà devenue un sujet de discussion brûlant sur les médias sociaux, établissant des comparaisons avec les goûts d’Elite. Alors, approfondissons-nous, d’accord?

Toy Boy sur Netflix

La série passionnante a été créée par César Benítez, Juan Carlos Cueto et Rocío Martínez Llano et se distingue comme l’un des thrillers les plus captivants de ces derniers temps.

Il se concentre sur Hugo Beltrán (joué avec brio par Jesús Mosquera), un beau strip-teaseur dont la vie est plongée dans une incertitude totale quand il se réveille aux côtés d’un cadavre après une nuit de fête intense.

Si ce n’était pas assez cauchemardesque, cela révèle alors que c’est le corps du mari de son amant. Comme le public l’anticipe, il est rapidement soupçonné de meurtre et par la suite condamné à quinze ans de prison après un procès fragile.

Malgré l’absence de mémoire, il est catégorique: il n’était pas le tueur et il a été encadré. Ce qui suit rend la télévision absolument captivante, gardant constamment les téléspectateurs sur leurs gardes.

Maintenant, parlons de la fin…

Netflix: la fin de Toy Boy expliquée

Dans la finale de la saison – épisode intitulé «Ángeles caídos» – il a été révélé que Philip et Mateo étaient en fait les responsables du meurtre.

Alors que la tension monte, Mateo est tué par Zapata et après qu’Andrea a témoigné contre le véritable coupable, l’innocence de Hugo est enfin apparue.

Cependant, tout en célébrant son triomphe, sa vie se transforme une fois de plus en chaos lorsqu’une explosion emporte la vie de son amant, Triana. Il y a la suggestion que cette toile de tromperie et de meurtre est plus profonde et, bien sûr, les gens veulent désespérément la mort de Hugo.

Cette horreur est loin d’être terminée avec lui, et maintenant, nous soupçonnons qu’il sera furieux au-delà de toute croyance, poursuivant une vengeance violente la saison prochaine. Les derniers mots qu’il prononce sont «Je n’ai rien». Ainsi, dans la saison 2, il n’aura plus rien à perdre et beaucoup de réponses à chercher.

Le public parle de Toy Boy sur Twitter

Depuis que l’émission a atterri, un certain nombre de fans se sont tournés vers Twitter pour la recommander à leurs abonnés et la saluer de louanges.

Il y a beaucoup de demande pour une deuxième saison 2 – toujours un bon signe! Découvrez une sélection de tweets:

