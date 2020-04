La série Obi-Wan Kenobi d’Ewan McGregor ajoute Joby Harold comme nouvel écrivain

L’écrivain Joby Harold a été recruté pour représenter la prochaine série Obi-Wan Kenobi d’Ewan McGregor.

En janvier, l’écrivain Hossein Amini a quitté la série Obi-Wan Kenobi. Peu de temps après, il a été annoncé que le début de la production était repoussé d’août 2020 à janvier 2021, en partie pour affiner les scripts.

Maintenant, Variety rapporte que ses sources disent que Joby Harold a été enrôlé comme le nouvel écrivain de la série Obi-Wan Kenobi. Les représentants de Harold et Disney Plus n’auraient pas immédiatement répondu à la demande de commentaires du point de vente.

Avant de rejoindre la série Ewan McGregor, les crédits d’écriture de Joby Harold incluaient Awake, King Arthur: Legend of the Sword et le prochain film Army of the Dead de Zack Snyder. La série Obi-Wan Kenobi marquera la première fois que Joby Harold écrit un projet télévisé.

Réalisée par Deborah Chow, la série Obi-Wan Kenobi d’Ewan McGregor n’est que l’un des trois spectacles Star Wars officiellement annoncés pour Disney Plus. Le Mandalorian a fait ses débuts sur le service de streaming en novembre dernier avec les stars Pedro Pascal, Gina Carano, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog et Nick Nolte. La série a été écrite par Jon Favreau, qui sert également de producteur exécutif aux côtés de Dave Filoni, Kathleen Kennedy et Colin Wilson. Karen Gilchrist est également à bord en tant que co-productrice exécutive.

Un prequel sans titre de Rogue One centré sur Cassian Andor est également en développement avec Diego Luna et Alan Tudyk reprenant leurs rôles respectifs. Le producteur américain Stephen Schiff sert de showrunner et la série devrait commencer le tournage cette année.

Êtes-vous ravi de voir Joby Harold rejoindre le projet en tant que nouvel écrivain? Connaissez-vous son travail? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous et restez à l’affût des dernières nouvelles concernant la franchise Star Wars et la série Obi-Wan Kenobi d’Ewan McGregor.

Source: Variété

Sebastian Peris

Cinéphile canadien, drogué politique, connaisseur de bandes dessinées et passionné de jeux de société.