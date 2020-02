La série Obi-Wan Kenobi d’Ewan McGregor obtient un titre de travail

Le titre de travail de la série Obi-Wan Kenobi Star Wars d’Ewan McGregor a été dévoilé.

Après le succès de The Mandalorian, les fans sont désespérément désireux de voir plus de Star Wars sur Disney Plus. Il semble que Disney et Lucasfilm se préparent pour la production, car le titre de travail de la série Obi-Wan Kenobi a été révélé dans le dernier numéro de Production Weekly. La star d’Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor, a récemment noté que la série Star Wars entrerait en pré-production plus tard cette année avant d’expliquer à quel point il était ravi de revenir dans le rôle des Jedi.

Selon Publication Weekly, le titre de travail de la série Obi-Wan Kenobi est «Pilgrim». Bien que cela ne révèle pas grand-chose à quoi s’attendre de la série Star Wars, un pèlerin est quelqu’un qui se rend dans un lieu saint, il est donc possible que nous voyions le Jedi d’Ewan McGregor chercher plus de réponses sur la Force après la vengeance des Sith.

Êtes-vous impatient de voir la série Obi-Wan Kenobi d’Ewan McGregor? Que voulez-vous voir de l’univers Star Wars sur Disney Plus? Sonnez dans les commentaires ci-dessous!

Réalisée par Deborah Chow à partir de scripts écrits par Hossein Amini, la série Obi-Wan Kenobi d’Ewan McGregor n’est que l’un des trois spectacles Star Wars officiellement annoncés pour Disney Plus. Le Mandalorian a fait ses débuts sur le service de streaming en novembre dernier avec les stars Pedro Pascal, Gina Carano, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog et Nick Nolte. La série a été écrite par Jon Favreau, qui sert également de producteur exécutif aux côtés de Dave Filoni, Kathleen Kennedy et Colin Wilson. Karen Gilchrist est également à bord en tant que co-productrice exécutive.

Un prequel sans titre de Rogue One centré sur Cassian Andor est également en développement avec Diego Luna et Alan Tudyk reprenant leurs rôles respectifs. Le producteur américain Stephen Schiff sert de showrunner et la série devrait commencer le tournage cette année.

Restez à l’affût des dernières nouvelles concernant la franchise Star Wars et la série Obi-Wan Kenobi d’Ewan McGregor.

Source: Production hebdomadaire

Eammon Jacobs

Écrivain anglais avec une préférence pour tout ce qui concerne le cinéma, la télévision et la bande dessinée.