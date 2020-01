La série One Piece en action en direct arrive sur Netflix

Réjouissez-vous, fans de One Piece, une adaptation en direct du manga bien-aimé d’Eiichiro Oda arrive sur Netflix! Jusqu’à présent, dix épisodes ont été commandés et seront produits par le même studio, Tomorrow Studios, qui travaille actuellement sur la prochaine adaptation de Cowboy Bebop.

En ce qui concerne les franchises, One Piece est l’une des séries de mangas les plus aimées et les plus reconnues de tous les temps. Depuis ses débuts le 22 juillet 1997 dans un numéro de Weekly Shōnen Jump, 969 chapitres du manga ont été publiés, ainsi que 95 volumes et comptent toujours!

One Piece est également reconnu comme le manga le plus vendu de tous les temps, dépassant les goûts de Dragon Ball, Golgo 13 et Naruto avec plus de 462 millions d’exemplaires vendus. Cela fait également de One Piece l’une des franchises de fiction les plus rentables de tous les temps, générant plus de 21 milliards de dollars de revenus dans ses multiples mangas, films, jeux vidéo et diverses autres marchandises.

Quelle est l’histoire de One Piece?

L’histoire de One-Piece se déroule sur une version alternative de la Terre, et qui est actuellement au milieu de «l’âge d’or des pirates». Des pirates impitoyables et impitoyables gouvernent les mers, et seuls les plus forts ont la possibilité de revendiquer le trésor mythique connu sous le nom de “One Piece” qui a été laissé par le plus grand pirate de tous, Gol D. Roger. Des années après la mort de Gol D. Roger, un jeune garçon du nom de Monkey D. Luffy rêve d’élever son propre équipage, de trouver One Piece et de se déclarer roi pirate.

Après avoir mangé un fruit du diable qui confère à Luffy le pouvoir de rendre son corps comme du caoutchouc, cela lui donne une force et une agilité énormes. Lorsque Luffy arrive enfin à maturité, il quitte le village de Foosha à East Blue et se lance dans sa grande aventure pour devenir le prochain roi pirate.

Quand la série One Piece live-action arrive-t-elle sur Netflix?

Il est beaucoup trop tôt pour connaître une date de sortie, mais au plus tôt, nous pourrions voir la série One Piece en direct en 2021.

Comme la série n’a été confirmée, il faudra du temps avant que des détails tels que la distribution, l’équipe et les dates de tournage ne soient révélés.

Pourrait-on voir plus d’une saison?

Il existe une immense quantité de matériel source qui peut être couverte dans une adaptation en direct. Dans l’anime, le nombre d’épisodes est actuellement de 909, il n’y a aucune chance que l’adaptation en direct ait ce nombre d’épisodes. Si de nouvelles saisons sont attendues à l’avenir, nous pouvons nous attendre à voir beaucoup de remplissage gommé et l’histoire des arcs coupés.

Alors que l’idée de découper l’une des histoires de One Piece peut être blasphématoire, comment une série en direct peut-elle couvrir 95 volumes de mangas en seulement quelques saisons? Chaque saison peut couvrir la «Saga» respective qui a un nombre sélectionné d’arcs d’histoire.

La première saison de l’adaptation en direct couvrira le recrutement de Zoro, Nami, Usopp et Sanji et se terminera par le combat de Luffy contre Arlong.

Autres adaptations Live-Action sur Netflix

One Piece n’est pas la première adaptation d’anime en direct et ne sera certainement pas la dernière. Au moment d’écrire ces lignes, Netflix travaille actuellement sur la série live-action Cowboy Bebop et The Last Airbender.

Plus d’adaptations en direct sur Netflix sont:

Avez-vous hâte de regarder une série One Piece en direct sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!