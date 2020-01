La série “Parasites” explorera les histoires qui se produisent entre les séquences du film

Il y a quelques semaines, HBO nous a surpris en annonçant que Je travaillais sur une mini-série basée sur le film sud-coréen “Parasites”, sans aucun doute l’un des phénomènes cinématographiques de la saison des prix. Le projet, qui est encore dans une phase très initiale, est développé par son directeur, Bong Joon Hoet Adam McKay (“Le gros pari”).

Cadre “Parasites” de Bong Joon Ho

Sans aucun doute, HBO cherche à tirer parti de l’énorme attraction du film qui, bien qu’il ait été tourné en coréen, a réussi à pénétrer un marché aussi compliqué que les États-Unis. Cependant, beaucoup se sont demandé si ça devait être une version de la même histoire racontée dans la bande ou si ce serait une sorte de spin-off ou continuation avec des caractères identiques ou différents. Et nous avons déjà une réponse.

Joon Ho a accordé une interview au Hollywood Reporter dans laquelle il a donné quelques indices sur son intrigue: “Avec le cinéma, vous êtes limité à une durée de deux heures. Mais je pensais que il y avait beaucoup d’histoires qui pouvaient se produire entre les séquences que l’on voit dans le film et certaines précédentes de chaque personnage. “

“Je voulais vraiment explorer ces idées librement avec un film de cinq ou six heures. Vous savez, “Fanny and Alexander” de Bergman est une version film et une version télévision. Donc, avec la série télévisée “Parasite”, je pense que nous pouvons créer un film étendu de grande qualité. “

Critique sociale entre comédie et drame

“Parasites”, qui a récemment remporté le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère et est le plus grand favori de l’Oscar, raconte l’histoire de Kim, une famille pauvre dont les membres, un à un, s’infiltrent dans la maison d’une famille riche. Cependant, comme c’est souvent le cas avec le travail de Joon Hom, les choses prennent une tournure sinistre et les plans de Kim sont vains.

Le film, avec Song Kang Ho, Lee Sun Kyun, Cho Yeo Jeong, Choi Woo Shik, Park So Dam, Lee Jung Eun et Chang Hyae Jin, aborde des questions telles que la cupidité et la discrimination de classe.

