La série Penn Badgley de Netflix aura-t-elle un troisième versement?

À moins que vous ne vous cachiez sous un rocher, vous avez probablement entendu parler de la série en petits groupes, You. Ce thriller, initialement diffusé sur Lifetime pour sa première saison, vient de sortir la saison 2 dans sa nouvelle maison sur Netflix. Il y a des rebondissements dans cette série de Penn Badgley, et les fans se demandent si Netflix prévoit de produire un troisième épisode.

Qu’est-ce que «vous»?

You est un thriller créé et produit par Greg Berlanti et Sera Gamble. Il n’est pas produit par Netflix – il provient de Warner Horizon et de Berlanti Productions – mais a trouvé sa place permanente sur le service de streaming de Netflix.

Il est techniquement considéré comme un drame, avec suspense et technologie, et est basé sur le roman du même nom de Caroline Kepnes.

La première saison présente au public un brillant directeur de librairie nommé Joe Goldberg (Badgley). Il rencontre une jeune écrivaine et devient obsédé par l’alignement de leurs chemins.

En utilisant les médias sociaux, il devient sinistre en déployant toutes les méthodes à sa disposition afin de se rapprocher d’elle. Il se peut qu’il n’y ait rien qu’il ne ferait pas par amour.

Pourquoi les fans aiment “You” malgré sa prémisse effrayante

C’est une partie de suspense, une partie de thriller et deux parties d’histoire d’amour. Vous tissez un Web intéressant entre des personnages attachants et un ensemble de situations ridiculement compliquées.

Les fans sont saisis au début de la première saison, alors qu’ils suivent Joe Goldberg sur son chemin. Ils s’enracinent pour lui puis se retrouvent dans la tourmente alors qu’il assume tranquillement le rôle d’une mauvaise pomme potentielle. C’est un gars charmant avec une boussole morale biaisée.

Ce que les critiques et les critiques disent de “You”

Penn Badgley | Jenny Anderson / .

Rotten Tomatoes vous appelle un drame passionnant qui se marie avec une histoire d’horreur des médias sociaux. Il a la capacité de se frayer un chemin sous la peau du public et y reste, d’une manière amusante et trash. Il a une note fraîche de 93%.

Indiewire.com lui donne un A- et cite la capacité de la série à réussir avec ses rôles de personnage secondaire. Ils appellent aussi cela une histoire de poisson hors de l’eau dangereusement convaincante.

Common Sense Media appelle cela une approche du harcèlement criminel du point de vue du harceleur.

Netflix, à la manière d’une véritable montre-binge, a abandonné la deuxième saison de You le 26 décembre. Nous ne plongerons pas dans les spoilers pour l’instant, mais soyez prêts pour une saison explosive et une conclusion à couper le souffle.

De nombreux fans se tournent déjà vers les réseaux sociaux et posent des questions brûlantes. Tout le monde s’interroge et espère secrètement la confirmation d’une saison trois.

La saison 3 de «You» sera-t-elle une réalité?

Les fans qui ont atteint la fin de la saison deux ne voudront plus de leur dangereusement charmant Joe et devront savoir ce qui va suivre. Cette dernière finale pourrait simplement être un avant-goût de ce qu’un troisième versement potentiel apportera – et il est préférable que le public attache sa ceinture.

Il n’y a aucune confirmation ou garantie officielle de Netflix pour une autre saison. Mais, compte tenu de son succès jusqu’à présent, les chances sont bonnes. En outre, un récent crédit d’impôt de Californie a été accordé, offrant des incitations supplémentaires, à hauteur de 7,213 millions de dollars, pour faire passer Joe Goldberg au niveau supérieur.

De plus, Gamble, le co-créateur de You, a déclaré à Cosmopolitan UK qu’“ absolument ça pourrait revenir ” en janvier 2019.

“Tout d’abord, c’est aux pouvoirs en place”, a déclaré Gamble. «Nous espérons que beaucoup de gens regarderont l’émission et que cela continuera. Je dirai que nous avons une idée pour la saison 3 qui est tellement excitante que les gens en parlent dans le [writer’s] chambre tous les jours. Alors mes doigts sont croisés. Je vais juste dire, j’espère que nous aurons la chance de continuer à faire le spectacle. “