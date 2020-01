La série peut-elle grandir? – / Film

Cela fait 25 ans que The Golden Compass (Northern Lights au Royaume-Uni) a été publié pour la première fois et est devenu un tube pour enfants. Une histoire de passage à l’âge adulte nichée dans une aventure d’un autre monde fascinante remplie de sorcières, d’ours polaires parlants et de compagnons animaux, Pullman utiliserait cet écran de fumée fantastique pour enfants pour introduire lentement une subversion inattendue de Paradise Lost de Milton. Lorsque l’héroïne Lyra ne parvient pas à sauver son amie à la fin de The Golden Compass, le choc que cela n’allait pas être l’aventure fantastique de votre enfant moyen a été révélateur. Ce n’était que le début des rebondissements extraordinaires de Pullman – bientôt son aventure fantastique légère s’est transformée en une épopée de proportions tueuses de Dieu. Au moment où The Amber Spyglass a frappé les étagères en 2000, les lecteurs de la trilogie His Dark Materials, nouvellement surnommée Pullman, ont changé – passant à l’âge adulte à travers la série un peu comme les personnages bien-aimés.

Mais 25 ans plus tard, His Dark Materials est prêt pour l’âge adulte. L’auteur a fait un retour très attendu dans le monde de His Dark Materials (après un bref séjour en 2003 avec la nouvelle Lyra Oxford) avec La Belle Sauvage en 2017, le premier opus d’une nouvelle trilogie dérivée The Book of Dust. C’était un nouveau roman solide qui a repris la merveilleuse qualité des livres originaux tout en ajoutant une touche de conte de fées. Mais son récit, qui a suivi deux nouveaux personnages qui se lancent dans un voyage pour protéger Lyra comme un bébé lors d’une inondation qui anéantit presque Oxford, était plutôt mince. Le deuxième livre de The Book of Dust, récemment publié Le Commonwealth secret, oscille dans la direction opposée complète, avec un ton plus mature et une intrigue complexe impliquant des complots religieux et des roses qui s’étend sur 600 pages monstrueuses.

Situé 8 ans après les événements de la série originale His Dark Materials, The Secret Commonwealth suit une Lyra de 20 ans, maintenant étudiante au St. Sophia’s College. Mais ce n’est pas la Lyra dont nous nous sommes souvenus: elle est distante et sceptique, ce qui l’a amenée à s’éloigner de son démon Pantalaimon, qui ne s’est jamais complètement remis du temps où elle l’a abandonné au Pays des Morts. Au cours de l’une des aventures solo de Pan à minuit, il tombe sur un homme assassiné par deux personnages ténébreux. S’approchant du mourant, il découvre que l’homme et son démon peuvent se séparer comme lui et Lyra, et que l’homme a un précieux bagage que les deux personnages tentaient de voler. Ce meurtre donne le coup d’envoi d’une série d’événements qui trouvent Lyra et entraînent une vaste conspiration impliquant un service secret, dont Malcolm Polstead de La Belle Sauvage est maintenant membre, et un monde souterrain de fantaisie surréaliste surnommé le Commonwealth secret. Mais la relation tendue de Lyra et Pan atteint un point de rupture après qu’elle refuse de lâcher son nouveau fanatisme pour les philosophes qui rejettent l’existence des démons, ce qui l’a amenée à l’abandonner au milieu de la nuit.

Dès le début, Pullman peint une image du monde plus sombre que celle présentée dans His Dark Materials. Plutôt que l’aventure fantastique des premiers romans, The Secret Commonwealth est présenté comme un thriller d’espionnage, alternant entre la quête de Lyra pour trouver Pan et les enquêtes de Malcolm sur les actions curieuses du Magistère contre les cultivateurs de roses. Mais alors que Pullman a déjà jonglé avec des POV dans cette série, l’ensemble de plus en plus grand de personnages transforme le Secret Commonwealth en un peu une bête encombrante. Le livre commence fort, avec Lyra et Malcolm dans leurs quêtes respectives après une rencontre improbable entre les deux, laissant leurs destins à jamais entrelacés. Mais l’histoire se développe rapidement, présentant le jeune ambitieux cardinal Marcel Delamare, le frère de Mme Coulter et l’oncle de Lyra; ainsi que le lecteur d’alethiomètre hautain Olivier Bonneville, qui poursuit Lyra pour sa propriété de son propre altheiometer. C’est un enchevêtrement compliqué de personnages et d’intrigues que Pullman ne fait que compliquer au fur et à mesure que le livre avance, et ne semble pas avoir d’intérêt à se démêler.

L’approche nouvellement mature de Pullman à l’histoire, chargée de mots maudits et d’actes sombres, m’avait demandé si l’auteur s’était inspiré de l’adaptation HBO récemment diffusée de sa série. La coproduction de la BBC et de HBO a pris des efforts supplémentaires pour être prise au sérieux en tant que série fantastique pour adultes, avec un angle d’espionnage élégant semblable à celui de The Secret Commonwealth. Nous pouvons voir les douleurs croissantes de His Dark Materials alors qu’il évolue avec une nouvelle trilogie dans l’espoir de ramener de vieux lecteurs qui ont longtemps dépassé la série. Mais, avant qu’Harry Potter ne devienne majeur avec ses lecteurs et avant que Game of Thrones ne rende la fantaisie cool pour les adultes, les livres de fantasy pour enfants ont-ils été poussés à mûrir avec leur public? Les romans fantastiques classiques comme A Wrinkle in Time de Madeleine L’Engle ont donné naissance à des séries de plusieurs livres, mais ont généralement conservé leur style d’écriture et leur démographie cible. Même après Harry Potter, vous voyez les livres Artemis Fowl d’Eoin Colfer écrits dans un style aussi juvénile que jamais. Je ne me poserais probablement pas autant de questions à ce sujet si Pullman n’avait pas fait un changement de ton aussi brusque entre le mince récit de quête de conte de fées de La Belle Sauvage et le thriller d’espionnage complexe de The Secret Commonwealth. Mais là encore, His Dark Materials a toujours été une série remplie de changements de genre uniques et d’idées fascinantes qui ne se concrétisent pas toujours.

Ce sont les idées étranges et captivantes de Pullman qui font éclater The Commonwealth, malgré certaines de ses faiblesses structurelles. Une séquence particulièrement envoûtante suit Lyra alors qu’elle est entraînée dans un complot entre un sorcier et son fils, qui avait été transformé en un être de feu pur. C’est un épisode fantastique et onirique qui frôle le réalisme magique, et est l’un des rares cas où The Secret Commonwealth plonge ses orteils dans les éléments de haute fantaisie qui ont été taquinés dans La Belle Sauvage. Mais malgré les nouveaux mystères intrigants entourant un type spécial d’huile de rose qui permet à ses propriétaires de voir Dust, je me suis senti frustré par le rejet par Pullman de ses propres idées riches qui nous avaient mené à travers la trilogie originale. Fini les éléments religieux subversifs qui imprégnaient Ses Matériaux Sombres – il ne restait que le Magistère et sa nature oppressive. La trilogie originale était présentée comme un récit de Paradise Lost, mais la conclusion réelle de Pullman à cette saga religieuse (qu’il le savait ou non) ressemblait plus à l’animisme, à la croyance religieuse que chaque objet et être vivant contient une essence ou une conscience spirituelle. Dans The Commonwealth secret, toutes ces notions élevées sur la poussière ont été presque abandonnées, et l’élément est redevenu un sujet de peur et de méfiance.

Mais malgré mes scrupules avec la structure tentaculaire et désordonnée du livre et les idées vagues et incomplètes de Pullman, je suis prêt à pardonner The Common Commonwealth. Le Secret Commonwealth est en fait un chapitre central d’une trilogie, un livre dans lequel Pullman essaie de trouver son ton et de trouver la place de la franchise dans le monde obsédé par la fantaisie granuleuse d’aujourd’hui. Il traverse des douleurs de croissance, mais j’espère qu’il émergera de l’autre côté encore plus beau qu’auparavant.

***

Le Secret Commonwealth est maintenant disponible dans les librairies.

Articles sympas du Web: