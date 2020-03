La série préquelle «Beauty and the Beast» arrive à Disney + – .

Le film d’action en direct Beauty and the Beast reçoit une série de préquelles sur Disney +.

La série mettra en vedette Josh Gad et Luke Evans, qui reprendront leurs rôles de Gaston et LeFou.

La série prequel de Beauty and the Beast n’a pas encore de nom ni de date de sortie, mais elle comprendra six épisodes et sera une comédie musicale, tout comme le film.

Le Mandalorian a été un grand gagnant du service de streaming Disney + dans les semaines qui ont suivi son lancement, mais depuis la fin de la première saison de la série dérivée de Star Wars, certains abonnés se demandent si le service vaut 6,99 $ par mois. admission. Cela ne veut pas dire que Disney + n’a pas de bibliothèque incroyablement profonde, car elle en a clairement, et il y a de nouveaux épisodes d’émissions originales qui sortent chaque semaine, mais beaucoup d’entre eux ne sont pas scénarisés. Heureusement, ce n’est qu’une question de temps avant que le contenu du script commence à sortir à un rythme plus rapide.

Selon The Hollywood Reporter, Eddy Kitsis et Adam Horowitz, les créateurs de la série ABC Once Upon a Time, s’associent avec Josh Gad et Luke Evans pour apporter une série télévisée prequel de Beauty and the Beast à Disney +. Evans et Gad ont joué le rôle de Gaston et LeFou, respectivement, dans le remake live-action de 2017.

Des sources indiquent au Hollywood Reporter que la série actuellement sans titre sera un «événement musical de six épisodes» et que le compositeur Alan Menken – qui a travaillé à la fois sur le long métrage d’animation original et la version en direct – devrait également être impliqué. La série se déroulerait «bien avant les événements du film», donnant au public un aperçu plus large du monde du film. Emma Watson et le reste de la distribution principale ne sont pas actuellement inscrits pour apparaître dans la série à quelque titre que ce soit, mais il y a apparemment une chance qu’ils puissent faire une apparition.

Kitsis, Horowitz et Gad serviront tous de showrunners et rédigeront les scripts, tandis que les trois seront tous exécutifs aux côtés d’Evans. On dit que les origines de l’émission sont nées d’une série de Muppets mis au rebut qui était autrefois dans les œuvres de Disney + et a également présenté Gad dans un rôle de premier plan. Lorsque les trois se sont éloignés de cette série, les discussions pour une série se déroulant dans l’univers de Beauty and the Beast auraient commencé.

Nous n’avons aucune idée de ce à quoi le spectacle va ressembler ou de ce que sera l’intrigue, mais étant donné que le film d’action en direct a rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office, il y a sûrement beaucoup de gens qui voudront revenir ce monde. Il est honnêtement quelque peu surprenant que davantage d’émissions comme celle-ci n’aient pas été annoncées pour Disney +. Bien sûr, une grande série de spectacles qui se rattachent directement à l’univers cinématographique Marvel vont commencer à faire leur chemin vers le service plus tard cette année, mais cela semble être un moyen brillant d’exploiter des propriétés à succès pour de nouvelles histoires.

Source de l’image: Moviestore / Shutterstock

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

