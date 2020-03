La série Quibi «Murder House Flip» va rénover des scènes de crime réelles de Morbid à Marvelous

Juste au moment où vous pensiez que les domaines du vrai crime et des métamorphoses de la maison n’étaient qu’un truc de poneys, l’annonce est venue que les producteurs de “CSI” et “Penny Dreadful” plongeront leurs orteils dans le service de streaming mobile Quibi avec leur nouvelle série de téléréalité, «Murder House Flip.“

Quoi que vous pensiez que c’est, oui, ça l’est.

Combinant la recherche paranormale et le vrai crime, les tactiques traditionnelles de rénovation de maison comme l’installation de planchers de bois franc ou l’élargissement du plan d’étage, et un nettoyage plus technique des scènes de crime pour éliminer le sang et d’autres risques biologiques, cette série tentera de prendre des espaces entachés de meurtre et de virage réels les dans des maisons de rêve – ou du moins des espaces plus sûrs mentalement, pour les propriétaires.

«Les propriétaires se tournent vers des experts en rénovation haut de gamme, Mikel Welch et Joelle Uzyel, pour éliminer les taches du passé et faire passer ces maisons de morbides à merveilleuses.»

En ce qui concerne l’objectif idéal de la série unique, le producteur Josh Berman a déclaré à AUJOURD’HUI que chaque mini-sode de 10 minutes offrira, espérons-le, “la guérison et le réconfort aux familles vivant à la suite d’événements tragiques en transformant les endroits sombres en espaces sains”.

Certes, on ne sait pas comment tout cela peut être montré efficacement dans un délai aussi serré, mais il se présente comme une nouvelle approche extrêmement intéressante de deux genres qui sont soit complètement stagnants, soit menacés de le devenir.

Branchez-vous sur 6 avril pour voir l’équipe de “Murder House Flip” découvrir les “crimes, secrets choquants et histoire scandaleuse” de certaines des maisons les plus horribles de l’Amérique moderne.