La série Resident Evil de Netflix contiendrait huit épisodes

Laissez Netflix se charger de l’adaptation du jeu vidéo.

Pendant des décennies, les plus grands studios d’Hollywood ont injecté des millions dans des films basés sur des titres classiques – de Super Mario à Mortal Kombat en passant par Final Fantasy, les Powers That Be n’ont rien négligé dans leur quête de la prochaine grande chose. Et, à moins que nous ne comptions le récent film Detective Pikachu, à peu près toutes les adaptations du jeu au film sont tombées à plat.

Mais avec Netflix vient un nouveau souffle d’espoir, en particulier après que le streamer en ligne ait rencontré le succès à la fois à Castlevania et, plus récemment, à The Witcher. L’astuce, semble-t-il, est de permettre à une IP de jeu vidéo et à toute son histoire de se dérouler sur plusieurs épisodes. Quel est exactement le plan pour Capcom Resident Evil la franchise.

Oui, la saga de Redfield et Wesker et de la Umbrella Corporation arrive sur Netflix, et nous avons appris aujourd’hui qu’elle comprendrait huit épisodes au total.

La nouvelle vient du site de fans de The Witcher Redanian Intelligence (h / t Metro), qui affirme que la première saison de huit épisodes de Resident Evil devrait commencer à filmer cet été, probablement avant une première en 2021. Non seulement cela, mais il semble que les téléspectateurs suivront l’histoire de Jade et Billie Wesker, demi-sœurs et filles d’Albert Wesker, un homme dont la présence a plané sur cette franchise depuis le tout début.

Classez celui-ci dans le cabinet des rumeurs pour l’instant, car il n’y a aucun signe de confirmation officielle. Néanmoins, les informations précédentes ont révélé que Netflix prévoyait «d’élargir l’univers Resident Evil et d’approfondir la mythologie actuelle», alors que la série explore «le fonctionnement interne sombre de la Umbrella Corporation et le nouvel ordre mondial causé par l’épidémie du virus T . »Colorez-nous très, très intrigué.

Source: Redanian Intelligence