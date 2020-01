La série se termine / Film

Depuis qu’il a été annoncé que de nouveaux épisodes de Star Wars: La guerre des clones étaient en route, les fans ont chiflé pour revenir à la série animée de l’ère préquel. Nous avons eu un avant-goût de ce qui arrivera à Star Wars Celebration au printemps dernier, et le mois prochain, les épisodes arriveront enfin.

Aujourd’hui, Disney + a publié une nouvelle bande-annonce de la saison 7 de Star Wars: The Clone Wars et a annoncé la date de lancement officiel de la série, qui est quelques jours plus tard que prévu. Découvrez quand le premier nouvel épisode de la série arrivera et jetez un œil au retour d’Ahsoka Tano et de Darth Maul ci-dessous.

Star Wars: The Clone Wars Saison 7 Bande-annonce

La série arrive à Disney + sur 21 février, continuera le dilemme que Ahsoka Tano a à propos de sa place dans le monde en tant que Jedi, qui est devenu encore plus complexe. Pendant ce temps, les clones au centre de la guerre titulaire se sentent également en conflit quant à leur rôle dans tout.

Dans cette bande-annonce, le style d’animation reste, mais il a l’air encore plus élégant et détaillé qu’auparavant sans perdre cette esthétique unique, en particulier dans les gros plans de personnages comme cette photo des yeux de Dark Maul. En parlant de cela, cette allumeuse d’une bataille entre Maul et Ahsoka est impressionnante.

Malheureusement pour les fans excités par les nouveaux épisodes de The Clone Wars, cette bande-annonce indique que c’est la fin de la série, de la même manière que les bandes-annonces de The Rise of Skywalker ont annoncé la fin de la saga Skywalker. Et l’affiche ci-dessous annonce également “The Final Season”. C’est dommage car The Clone Wars est l’un des meilleurs spectacles animés à sortir de Star Wars, mais peut-être que Dave Filoni peut aider à assembler une autre série pour Disney + s’il n’est pas trop occupé avec des trucs d’action en direct comme The Mandalorian.

De Dave Filoni, réalisateur et producteur exécutif de “The Mandalorian”, les nouveaux épisodes de Clone Wars continueront les intrigues introduites dans la série originale, explorant les événements menant à Star Wars: Revenge of the Sith.

Créé par George Lucas, avec Dave Filoni comme producteur exécutif / directeur de supervision, «Star Wars: The Clone Wars» met en vedette Matt Lanter comme «Anakin Skywalker», Ashley Eckstein comme «Ahsoka Tano», Dee Bradley Baker comme «Captain Rex» et le des soldats clones, James Arnold Taylor comme «Obi-Wan Kenobi», Katee Sackhoff comme «Bo-Katan» et Sam Witwer comme «Maul».

