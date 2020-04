La série Star Chamber, dirigée par des femmes, en préparation chez Amazon Studios

La série The Star Chamber dirigée par des femmes en préparation chez Amazon Studios

Cela fait déjà 37 ans depuis la sortie en salles du film dramatique policier Michael Douglas La Chambre des étoiles, et maintenant Deadline annonce que Amazon Studios est en train de développer un redémarrage en série du film de 1983 qui sera dirigé par une protagoniste féminine. Le projet vient de Sheldon Turner et Jennifer Klein à travers leur bannière Vendetta Productions qui fera partie de l’accord global de la société avec 20th Century Fox TV et Fox 21 TV Studios.

Inspiré du film du même nom en 1983, La Chambre des étoiles La série suivra l’histoire d’une vénérée juge de cour d’appel fédérale à San Francisco. Elle dirige un groupe de juges ténébreux qui décident de réparer les torts du système juridique brisé alors qu’elle s’efforce d’équilibrer ses obligations envers la loi, la religion et sa famille.

Le film original a été réalisé par Peter Hyams, qui a co-écrit le scénario avec Roderick Taylor. Il a suivi Steve Hardin de Michael Douglas, un juge idéaliste de Los Angeles, car il est frustré par les détails techniques de la loi qui empêche la poursuite de trois criminels, qui ont chacun été accusés de crimes odieux. Pour résoudre son problème, Hardin a été informé par un autre confrère juge de l’existence d’une Chambre des Étoiles moderne, qui était à l’origine dérivée de la cour anglaise du XVe-XVIIe siècle où elle ne respecte pas les normes de procédure régulière. La Chambre des étoiles moderne est un groupe de juges qui identifie les criminels qui ne peuvent pas être traduits en justice par le système judiciaire, et prend des mesures contre eux en utilisant un assassin embauché.

La Chambre des étoiles la série sera écrite et exécutée par Sheldon Turner. Il sera également produit par Jennifer Klein et Ileen Maisel, qui était le responsable du développement de l’original. La série est une coproduction d’Amazon Studios et de Fox 21 TV Studios.

