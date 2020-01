La série Star Wars: Obi Wan Kenobi est retardée, selon Ewan McGregor

Star Wars: la série Obi Wan Kenobi est retardée, dit Ewan McGregor doit s’améliorer | INSTAGRAM

Ewan McGregor dit que tout retard dans l’aboutissement de sa nouvelle série “Star Wars” sur Obi-Wan Kenobi sera bref et avec l’intention de le rendre meilleur. L’acteur a déclaré que la nouvelle série de services de streaming Disney Plus avait été suspendue jeudi lors d’un événement pour promouvoir son dernier film, “Birds of Prey” (“Birds of Prey”).

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

“Cela n’a été que légèrement retardé”, a déclaré McGregor à l’Associated Press. «Mais nous continuons de l’enregistrer. Je pense qu’il sera transmis quand il le faudra et j’en suis très excité. »

La série se concentre sur Kenobi, un maître Jedi, dans les années précédant les événements du premier film “Star Wars”. Alec Guinness a joué Kenobi dans le film original, présentant à des millions de fans le pouvoir mystique de la franchise: The Force.

Vous pourriez également être intéressé: Will Smith prétend être chauffeur de transport

McGregor a joué le jeune Kenobi dans ses premières années en tant que Jedi dans les trois films de préquelle, en commençant par “The Phantom Menace” (1999).

“Les scripts sont excellents et ils veulent qu’ils soient meilleurs, alors nous le retardons”, a déclaré McGregor à propos de la série. “Ce sera amusant de jouer à nouveau le rôle.”

Pendant longtemps, la rumeur disait que McGregor reprendrait le personnage et cela a finalement été confirmé l’année dernière à Disney’s D23 Expo. McGregor a dit qu’il se sentait un peu torturé par le secret qu’il devait garder autour du projet.

Lire aussi: Le nouveau challenge viral et la sensation meme sur les réseaux sociaux Dolly Parton Challenge

La série sera le deuxième «Star Wars» non animé sur le service de streaming Disney Plus. “The Mandalorian” a été un succès et a introduit de nouveaux personnages dont l’adorable Baby Yoda, qui est devenue une star d’Internet avec ses mèmes.

.