La série télévisée «Angry Birds» commandée sur Netflix – «Summer Madness»

Les oiseaux affluent sur Netflix: le streamer a commandé la série animée Angry Birds: Summer Madness, basée sur le jeu vidéo populaire, en première en 2021.

S’inspirant de l’humour et du ton de la franchise The Angry Birds Movie, le spectacle mettra en vedette «des oiseaux très appréciés, Red, Bomb and Chuck, ainsi qu’un casting de nouveaux amis à plumes, comme des oiseaux interpolés au camp d’été sous la discutable les conseils de leur conseiller Mighty Eagle », selon le synopsis officiel. “Des bouffonneries explosives, des farces improbables et des aventures folles en été voient les oiseaux repousser les limites et enfreindre toutes les règles tout en repoussant les cochons effrontés et odieux de l’autre côté du lac, qui semblent déterminés à provoquer autant de chaos que possible!”

La série comprendra 40 épisodes de 11 minutes chacun.

* La semaine dernière ce soir avec John Oliver reviendra le dimanche 29 mars et Real Time With Bill Maher reprendra le vendredi 3 avril, avec de nouveaux épisodes des talk-shows HBO enregistrés depuis les maisons des hôtes.

* Fox présente le concert iHeart Living Room pour l’Amérique sera diffusé sans publicité le dimanche 29 mars à 21 h HE / 18 h HP sur Fox. Elton John sera l’hôte de la prestation spéciale, offrant un soulagement du divertissement et un soutien aux Américains combattant COVID-19. Les performances musicales à domicile incluent Alicia Keys, les Backstreet Boys, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Mariah Carey et Tim McGraw.

* Homefest: James Corden’s Late Late Show Special Special sera diffusé le lundi 30 mars à 22 h sur CBS, et présentera des performances à domicile de BTS en Corée du Sud, Andrea Bocelli en Italie, Dua Lipa à Londres et Billie Eilish avec FINNEAS et John Legend à Los Angeles.

* CBS diffusera Let’s Go Crazy: The Grammy Salute to Prince le mardi 21 avril, organisé par Maya Rudolph (qui se produira avec son groupe de couverture Prince, Princess) et présentant également des performances du catalogue de l’artiste de Beck, Earth Wind & Fire, Foo Fighters, John Legend, Sheila E, Usher et autres.

* TBS a publié une bande-annonce de The Last O.G. Saison 3, première mardi 7 avril:

