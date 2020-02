La série télévisée Chucky ramènera Jennifer Tilly – / Film

Cela fait quelques semaines, alors que diriez-vous de bonnes nouvelles? Prenons tous une profonde inspiration et savourons que Jennifer Tilly revient à la franchise Child’s Play pour le Chucky Séries télévisées. Tilly a joué la petite amie de Chucky Tiffany (et aussi une version fictive d’elle-même) dans les films Child’s Play à partir de Bride of Chucky en 1998.

La franchise Chucky / Child’s Play est une explosion. Bien que tous les films de la série ne puissent pas être classés comme bons, je dirais qu’ils sont tous regardables et même un peu amusants (même le remake n’était pas trop mal). Une grande raison pour laquelle Chucky a enduré pendant si longtemps, tandis que d’autres slashers ont raccroché leurs lames, c’est que la franchise s’est constamment réinventée à chaque suite. La série a peut-être subi sa réinvention la plus radicale avec Bride of Chucky en 1998, qui a adopté un ton jokey sombre et comique – et a présenté Tiffany, la petite amie de Chucky qui souffre depuis longtemps et tout aussi folle, jouée par Jennifer Tilly.

Le timing comique et le sex-appeal de Tilly ont bien fonctionné avec la série, et elle est revenue pour la graine absolument bonkers de Chucky, où elle a joué par Tiffany et elle-même. L’actrice a également surgi pour des rôles de camée dans Curse of Chucky et Cult of Chucky. Et maintenant, elle revient pour la série télévisée Chucky de SYFY. “Je suis tellement excité”, a déclaré Tilly à Page Six. “Don Mancini, qui a créé le Chucky il y a 30 ans, est l’auteur de cette série, donc c’est le Chucky original …[Mancini’s] partenaire est Nick Antosca, qui a réalisé Channel Zero, qui n’est qu’une anthologie effrayante d’histoires d’horreur, alors un petit oiseau m’a dit que j’allais en faire partie. »

Le commentaire de Tilly n’est pas très détaillé, mais nous pouvons probablement croire sur parole qu’elle va apparaître dans une certaine mesure.

Comme le dit Tilly, la série Chucky vient du créateur original Don Mancini, qui a participé à tous les projets Child’s Play à l’exception du remake. Nick Antosca est également à bord, et la combinaison de Mancini et Antosca est passionnante. Dans la série, «après qu’une poupée Chucky vintage soit apparue lors d’une vente de garage en banlieue, une ville américaine idyllique est plongée dans le chaos alors qu’une série de meurtres horribles commence à révéler les hypocrisies et les secrets de la ville. Pendant ce temps, l’arrivée d’ennemis et d’alliés du passé de Chucky menace d’exposer la vérité derrière les tueries, ainsi que les origines indicibles de la poupée démon en tant qu’enfant apparemment ordinaire qui est devenu en quelque sorte ce monstre notoire. “ Brad Dourif, qui a exprimé Chucky dans tous les films (sauf le remake) revient également pour redonner vie à la poupée tueuse.

