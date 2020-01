La série télévisée d’Amazon «Le Seigneur des anneaux» révèle 15 membres de la distribution

HISTOIRES CONNEXES

Amazon Prime a lancé sa journée de tournée de presse de la Television Critics Association en dévoilant une multitude de membres de la distribution pour sa prochaine série Lord of the Rings.

Les nouveaux ajouts à la production en huit épisodes incluent Owain Arthur (Casualty) et Nazanin Boniadi (Counterpart), qui rejoignent Robert Aramayo (Game of Thrones ‘Young Ned), Tom Budge (The Wrong Girl), Morfydd Clark (His Dark Materials), Ismael Cruz Córdova (gare de Berlin, Ray Donovan) et Markella Kavenagh (pique-nique à Hanging Rock).

Parmi les autres acteurs annoncés figurent Joseph Mawle (Benjen Stark de Game of Thrones), Megan Richards (Wanderlust), Dylan Smith (I Am the Night, Into the Badlands), Charlie Vickers (Medici), Daniel Weyman (Silent Witness), Sophia Nomvete, Tyroe Muhafidin et Ema Horvath.

Aucun détail sur le personnage n’a été partagé, ha.

Avec J.D. Payne et Patrick McKay en tant que showrunners, l’adaptation sur petit écran «explorera de nouveaux scénarios précédant J.R.R. Tolkien’s The Fellowship of the Ring. »La production commencera en février.

“Après avoir entrepris une vaste recherche mondiale, nous sommes enfin ravis de révéler le premier groupe de brillants interprètes qui participeront à la série Le Seigneur des anneaux d’Amazon”, ont déclaré Said McKay et Payne dans un communiqué. “Ces femmes et ces hommes au talent exceptionnel sont plus que nos acteurs: ce sont les nouveaux membres d’une famille créative en constante expansion qui travaille maintenant sans relâche pour redonner vie à la Terre du Milieu aux fans et au public du monde entier.”