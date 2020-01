La série télévisée Dark Tower annulée par Amazon

Eh bien, c’est regrettable. Selon Deadline, Amazon Studios a annulé sa longue série en cours de développement basée sur Stephen King La tour sombre des romans. Le studio a estimé que le pilote de série du producteur exécutif / showrunner Glen Mazzara était “Pas au niveau des autres séries de genre de grande envergure” comme leur prochain Le Seigneur des Anneaux.

De toute évidence, c’est un coup dur pour les fans de la série de livres réputée de King. À l’origine, le spectacle était prévu comme un lien avec la série de films (prévue) qui a débuté avec 2017 La tour sombre, avec Idris Elba et Matthew McConaughey. Malheureusement, ce film n’a pas réussi à trouver un public, ce qui a laissé de nouvelles adaptations en sommeil. Amazon voulait que l’adaptation télévisée suive de plus près les romans de King et se concentre sur l’histoire d’origine de Roland Deschain (Sam Strike) et ses combats avec l’homme en noir (Jasper Pääkkönen), mais, hélas, ce rêve – du moins pour le moment être- est mort.

Le casting du pilote aurait, selon le rapport, inclus Michael Rooker, Jerome Flynn et Joana Ribeiro, bien que rien n’ait été officialisé à cet égard.

le Tour sombre La série est produite par Media Rights Capital (MRC). La société de production achète les deux scripts qui étaient à la base de la collecte pilote, ont déclaré des sources au magasin.