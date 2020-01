La série télévisée de Star Wars Rebels pourrait être sur Disney Plus cet hiver

Au début du mois, des rapports sont arrivés indiquant que Lucasfilm était secrètement à genoux dans la production d’une série suite à Star Wars Rebels. Les nouvelles ont époustouflé les fans, car nous anticipons déjà avec impatience la sortie de la septième et dernière saison de The Clone Wars en avril et nous apprenions maintenant qu’une autre série animée SW de l’EP visionnaire Dave Filoni et son équipe est en route à Disney Plus. Et, de plus, il semble que cela pourrait être avec nous cette année également.

Selon Noah Outlaw de Kessel Run Transmissions, le suivi des rebelles encore sans titre est prévu pour une sortie à l’hiver 2020. C’est en fait quelque chose qui circule récemment via d’autres fuites et rumeurs, il semble donc que les informations c’est un coup sur l’argent.

Quelques nouvelles amusantes que nous venons d’apprendre:

La série Star Wars Rebels Sequel est prévue pour une sortie à l’hiver 2020! pic.twitter.com/1nc7MtN05c

– Noah Outlaw (@OutlawNoah) 26 janvier 2020

Cliquer pour agrandir

Comme nous le rappelle l’image ci-jointe d’Outlaw dans le tweet ci-dessus, le mot est que la suite des rebelles vérifiera la mission d’Ashoka Tano et Sabine Wren pour localiser Ezra Bridger manquante. C’était quelque chose qui s’est établi dans le flash-forward à la fin de Rebels, après le retour du Jedi. Ce spectacle aura lieu à peu près au même moment et explorera la Nouvelle République, avant l’arrivée du Premier Ordre et la ruine à nouveau de la démocratie.

Apparemment, Bridger sera également un acteur majeur de la série, car Ahsoka et Sabine le trouveront dans les régions inconnues – où, scandaleusement, il aurait fait une alliance avec l’ancien grand amiral Thrawn. La nièce sensible au Force du méchant sera également présentée et jouera un grand rôle. Les principaux antagonistes de l’émission suivante seraient une race guerrière d’extraterrestres connue sous le nom de Grysk.

Encore une fois, rien de tout cela n’a été officiellement confirmé jusqu’à présent, mais tous les signes indiquent que les amateurs de SW sont traités avec un tout nouveau spectacle qui reprend là où Star Wars Rebels interrompu avant 2020.