La série télévisée «Loki» se penchera sur la «lutte avec l’identité» de Loki – / Film

Loki, la série Disney + TV qui ramène Tom HiddlestonLe dieu du mal est (probablement) à venir au début de l’année prochaine. Et bien que nous ayons tous une assez bonne idée de ce à quoi s’attendre – Loki revient sur ses conneries – des détails spécifiques restent enfermés. Mais showrunner Michael Waldron a des potins chauds qu’il est prêt à répandre sur ce qui est en magasin. Plus précisément: comment le parfois méchant / parfois héros Loki va gérer son identité en constante évolution.

La chronologie de Loki en tant que personnage est un peu chancelante pour le moment. Il a été tué dans Avengers: guerre à l’infini, mais il a obtenu un second souffle à la fin du jeu parce que le Loki du passé a pu arracher le Tesseract et boogie hors de là pour la sécurité. Mais voici le truc: le Loki qui s’est échappé et, vraisemblablement, le Loki que nous allons voir sur Loki est le Loki des premiers Avengers. Ce qui signifie que toute la croissance du personnage qui s’est produite au cours de tous les films qui sont venus après Avengers a… disparu? Je suppose? Si c’est vrai, Loki est toujours en mode méchant à part entière, n’est-ce pas?

Néanmoins, le spectacle Loki va avoir le personnage aux prises avec lui-même. Lors d’une interview avec Forever Dogs Podcast (via CBM), le showrunner de Loki Michael Waldron a offert quelques mots sur ce que nous pouvons attendre de Loki en tant que personnage:

«Je pense que c’est la lutte avec l’identité, qui vous êtes, qui vous voulez être. Je suis vraiment attiré par les personnages qui se battent pour le contrôle. Certes, vous voyez qu’avec Loki au cours des 10 premières années de films, il est hors de contrôle à des moments cruciaux de sa vie, il a été adopté et tout et cela se manifeste par la colère et la méchanceté envers sa famille. “

Je suppose que pendant que le spectacle continue, le méchant Loki redeviendra lentement un Loki un peu plus héroïque. Il grandira au fur et à mesure que le spectacle progresse, et au moment où la série se terminera, il sera quelque peu similaire au gars que nous avons vu dans Thor: Ragnarok. Et puis ce sera le moment pour Thor: Love and Thunder. Ou je me trompe complètement! Nous verrons!

Il n’y a pas encore de date de sortie, mais le spectacle devrait arriver début 2021. En plus de Hiddleston, le casting comprend Richard E. Grant, Gugu Mbatha-Raw, Owen Wilson (oh, wow), et Sophia Di Martino.

