La série télévisée Love Simon de Disney déplacée à Hulu sur des thèmes pour adultes – / Film

le Amour, Simon La série télévisée a une nouvelle maison de streaming et un nouveau nom. La série de comédies d’une demi-heure basée sur la comédie romantique LGBTQ pour adolescents 2018 a maintenant été déplacée de Disney + à Hulu, avec le nouveau titre Amour, Victor, du nom du nouveau protagoniste de l’émission. Love, Victor, qui fera sa première sur Hulu pendant le mois de la fierté cette année, devait initialement faire ses débuts sur Disney +, mais aurait été jugé inapproprié pour le service de streaming familial.

Selon The Hollywood Reporter, la série télévisée Love, Simon, initialement développée et produite pour Disney +, a été transférée à Hulu. Maintenant officiellement intitulé Love, Victor après Michael CiminoLe protagoniste de – un nouvel élève de la même école secondaire de Creekwood qui était le décor du film de Nick Robinson avec Greg Berlanti – la série de 10 épisodes suit les traces du redémarrage High Fidelity de Zoe Kravitz en faisant le saut à Hulu .

Alors que Hulu va de l’avant avec la sortie de Love, Victor, qui prépare la sortie de l’émission pendant le mois de la fierté en juin et ouvre la salle de l’écrivain pour une deuxième saison, le mouvement est un peu sournois, en particulier avec THR rapportant que Disney «pensait la moitié -la comédie d’une heure comportait plus de thèmes pour adultes qu’il n’en était confortable avec Disney + pour la famille. » Des sources disent à THR que les thèmes «adultes» tels que la consommation d’alcool, les problèmes conjugaux chez les parents et l’exploration sexuelle «ne résonneraient pas avec les familles qui regardent le service avec de jeunes enfants».

C’est un peu décevant, car Berlanti’s Love, Simon était un film révolutionnaire pour mettre en scène un adolescent aux prises avec sa sexualité dans les limites d’une comédie romantique pour adolescents. Amour, Victor a le potentiel de présenter ces éléments à un public plus jeune qui pourrait bénéficier de représentations positives de personnages LGBTQ dans un rôle principal. Nous ne savons pas encore dans quelle mesure Love, Victor explore ces thèmes et à quel point il mûrit, mais si Disney + peut présenter la comédie souvent inappropriée des Simpsons ou la violence de The Mandalorian, cela pourrait représenter un adolescent en difficulté avec sa sexualité.

Cependant, THR note que ses sources croyaient que Love, Victor convenait mieux aux tarifs YA de Hulu comme PEN15 et la série limitée Looking for Alaska ainsi que le spin-off Black-ish de Freeform Grown-ish, qui explore de la même manière les thèmes de la maturité avec un bord sombre.

