La série télévisée MacGruber gardera les fans “satisfaits et dégoûtés assez” / Film

Plus tôt cette année, MacGruber les fans ont appris la nouvelle passionnante du plus grand héros américain revenant avec une série télévisée sur le service de streaming par abonnement NBCUniversal Peacock. Will Forte sera de retour en tant que personnage principal, une parodie torride du personnage de télévision ingénieux et soucieux de l’environnement des années 1980, MacGyver, et nous avons récemment eu l’occasion de rattraper l’ancien membre de la distribution de Saturday Night Live pour parler de ce que les fans peuvent attendre de la télévision MacGruber. séries.

/ Le contributeur du film Alex Arabian a interviewé Will Forte pendant que l’acteur faisait les tournées publicitaires pour la comédie d’horreur irlandaise Extra ordinaire (Visionnez la bande annonce). Nous publierons l’interview complète un peu plus tard, mais nous pensions qu’un bref détour dans le territoire MacGruber méritait une attention particulière. Voici ce que Forte avait à dire sur la série attendue:

Le chapitre suivant [of MacGruber] a commencé comme une suite de longs métrages, mais a évolué vers une série télévisée. Qu’est-ce qui a motivé cette décision?

Nous allions à l’origine essayer de faire un MacGruber 2. Et puis, quelque part en cours de route, nous avons décidé que ce serait peut-être amusant d’essayer de le faire en série. Pour différentes plates-formes qui seraient intéressées à faire MacGruber, cela a plus de sens, en termes de budget, pour ce que nous devons faire; il est plus logique de faire une série limitée qu’un film. Nous avons donc juste commencé à y penser en termes de série et avons compris cet arc de saison amusant. Nous sommes très excités par ce que nous avons trouvé, mais nous attendons simplement de voir s’ils nous laisseront le faire.

Il semble donc que la série télévisée MacGruber n’ait pas encore été officiellement éclairée. Peut-être attendent-ils encore de voir combien cela coûtera à produire avant de les laisser faire. Ou peut-être que Peacock attend de voir à quoi ressemblent les numéros d’abonnés initiaux avant de commencer trop d’émissions originales.

Y a-t-il des détails de base que vous pourriez partager ou les gardez-vous secrets?

Cela se passe environ sept ou huit ans après la fin du film. Donc ça ne reprend pas là où le film s’arrête, mais nous expliquons les sept ans [after MacGruber]. Je ne sais pas ce que j’ai le droit de dire et ce que je n’ai pas le droit de dire. Ce que je dirai, c’est que si les gens ont aimé le film, je pense qu’ils aimeront aussi cette série. C’était angoissant parce que Jorma [Taccone] et John [Solomon] et j’étais vraiment enthousiasmé par la suite du film et fier du film, et donc nous ne voulions pas faire quelque chose juste pour le faire. Nous voulions faire quelque chose que nous pensions que les gens qui aimaient le film aimeraient autant que ça. Nous sommes assez satisfaits de la façon dont les choses se passent. En ce moment, il en est aux premiers stades de brouillon de nombreux scripts. Il y a donc beaucoup de choses que je ne peux pas attendre pour entrer et bricoler et simplement le réduire et le rendre plus drôle et plus serré.

Le synopsis officiel publié en janvier indique que MacGruber est en décomposition en prison depuis plus d’une décennie, mais pour une raison inconnue. Peut-être que les détails ont légèrement changé depuis, mais le synopsis aurait pu contenir plus d’informations que Forte ne l’avait imaginé. Nous avons également appris que l’émission se concentrerait sur MacGruber pour éliminer un mystérieux méchant de son passé – le brigadier commandant Enos Queeth, suivant la tradition des noms de méchants qui sonnaient de manière inappropriée qui a commencé avec l’ennemi juré de notre héros, Dieter Von Cunth.

«KFBR392» réapparaîtra-t-il?

Je ne pense pas [laughing]. Il y a certainement quelques éléments comme celui-là que nous abordons. Mais, pour la plupart, [we’re] juste emménager dans un nouveau territoire. Mais encore, le ton est exactement le même ton. Nous ne voulions tout simplement pas que ce soit comme un des plus grands succès du film. Mais les gens seront suffisamment satisfaits et extrapolés [laughing].

MacGruber a pris sa revanche sur la personne qui a souillé sa Mazda Miata, de sorte que l’obsession dans sa vie s’est terminée. Cela aurait pu être drôle si l’agresseur revenait pour sa propre vengeance, mais il est bon d’entendre Forte dire que la série ne rechapera pas le même territoire avec une compilation de «plus grands succès» de références au film original. Cela nous rend encore plus excités par le retour de ce personnage fou, alors nous espérons que Peacock y arrivera.

