La série télévisée Obi-Wan Kenobi retardée à Disney Plus, le nombre d’épisodes est coupé

Nous avons un mauvais pressentiment à ce sujet: Disney + met sa série télévisée Obi-Wan Kenobi en attente pendant qu’il cherche un nouvel écrivain, et le nombre d’épisodes est passé de six à quatre.

Selon le Hollywood Reporter, la pré-production de la série, qui devrait ramener la star de Pre Wars Star Wars Ewan McGregor en tant que maître titulaire Jedi, a été interrompue et les deux premiers scripts rendus par l’écrivain Hossein Amini (The Alienist) ont été mis au rebut. Des sources disent que les scripts initiaux ont suivi Obi-Wan alors qu’il prenait un jeune Luke Skywalker – et peut-être aussi un jeune Leia – sous son aile. (Le collisionneur a d’abord signalé le retard. TVLine a contacté Disney + pour lui faire part de ses commentaires.)

La série Obi-Wan a été annoncée pour la première fois en août, McGregor montant sur scène à Disney’s D23 Expo pour confirmer qu’il reprendrait le rôle de Disney +. Le streamer a déjà une série Star Wars réussie à l’antenne dans The Mandalorian, qui a conclu une saison de première année acclamée en décembre et est renouvelée pour une seconde, qui devrait être diffusée cet automne.

On ne sait pas quand la production de la série Obi-Wan Kenobi pourrait recommencer, mais McGregor et la réalisatrice Deborah Chow – qui a également dirigé deux épisodes de la saison 1 de The Mandalorian – restent toujours attachés au projet.

