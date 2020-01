La série télévisée Secret Invasion serait en préparation pour Disney Plus

Une nouvelle rumeur passionnante est arrivée ce soir, indiquant non pas une mais deux nouvelles séries télévisées Marvel en cours d’élaboration. Avec l’avènement de Disney Plus et la dissolution effective de Marvel Television, Marvel Studios a un tout nouveau débouché pour le contenu lié aux MCU, et Kevin Feige and co. visent clairement à s’assurer que les fans de super-héros qui s’inscrivent au service de streaming en ont pour leur argent.

Huit spectacles ont déjà été annoncés pour être dans les prochaines années et ils en font toujours plus. Et selon un nouveau rapport de Bleeding Cool, nous pouvons maintenant connaître la nature exacte d’une prochaine série et avoir une idée d’une autre.

Le site affirme que le studio travaille sur une adaptation sur petit écran de Invasion secrète. Vous êtes probablement familier avec l’événement comique original, car il a été discuté beaucoup de temps, mais au cas où vous ne le seriez pas, le scénario a révélé que des agents de Skrull avaient infiltré la Terre pendant des années, avec de nombreux super-héros de premier plan se révélant être en forme -des imposteurs extraterrestres.

Selon BC, cette série Secret Invasion a déjà été éclairée, avec une autre émission sur laquelle nous n’avons pas encore de détails concrets. Le rapport de la Colombie-Britannique a toutefois pu déclarer qu’il s’agissait d’un personnage de film A-list en tête. Pour nous donner une idée de qui pourrait être ce héros mystérieux, Bleeding Cool dit que c’est quelqu’un de plus proche du statut de Loki dans la franchise que quelqu’un que vous pourriez considérer comme un joueur secondaire, comme Vision, par exemple.

Il y a trop de personnages dans le MCU pour spéculer sur le deuxième spectacle, alors considérons un Invasion secrète séries. Depuis que nous savions que les Skrulls arrivaient dans Captain Marvel, les fans s’attendaient à ce qu’une version de cette histoire fasse son apparition. Il pourrait être révélateur que cette nouvelle intervienne juste un jour après l’annonce du capitaine Marvel 2. Peut-être y aura-t-il un croisement narratif entre les deux productions. Tout est connecté dans l’univers Marvel, après tout.