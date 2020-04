La série télévisée Shrink Next Door se dirige vers Apple TV + – / Film

Le rétrécissement d’à côté est le dernier podcast digne d’un buzz à se transformer en série télévisée, et maintenant que l’adaptation télévisuelle a une maison. Apple TV + vient de remporter une guerre d’enchères pour décrocher l’émission, qui réunira les membres du casting d’Anchorman Will Ferrell et Paul Rudd. L’histoire vraie suit un psychiatre qui reprend lentement la vie de son patient sans méfiance.

En raison d’une «situation hautement concurrentielle», Apple a remporté les droits et a donné une commande directe à la série télévisée The Shrink Next Door. Le spectacle sera réalisé par Michael Showalter, réalisateur de The Big Sick, et du prochain film Netflix The Lovebirds. Voici le synopsis de Shrink Next Door:

The Shrink Next Door est une comédie sombre inspirée d’événements réels qui détaillent la relation bizarre entre le psychiatre et les stars, le Dr Isaac “Ike” Herschkopf, joué par Paul Rudd, et son patient de longue date Martin “Marty” Markowitz, joué par Will Ferrell. Au cours de leur relation, le trop charmant Ike prend lentement la vie de Marty, emménageant même dans la maison de Marty Hamptons et reprenant son entreprise familiale. La série explore comment une dynamique médecin-patient apparemment normale se transforme en une relation sans précédent exploitante remplie de manipulation, de prises de pouvoir et de dysfonctionnement à son meilleur.

Le podcast Shrink Next Door a été lancé par Wonderly en 2019, et est devenu un gros succès – il a fini par être le podcast numéro un pendant trois semaines consécutives dans les classements des podcasts d’Apple. J’ai essayé de l’écouter moi-même, mais je dois admettre que la voix de l’animateur Joe Nocera m’a un peu dérangé, alors j’ai abandonné la série. Maintenant, je vais avoir l’émission télévisée pour combler les lacunes.

Will Ferrell, Jessica Elbaum et Brittney Segal produiront l’adaptation télévisée pour Gloria Sanchez Productions. Rudd et Pritchett seront également producteurs exécutifs. Showalter et Jordana Mollick produiront pour le compte de Semi-Formal Productions. Marshall Lewy pour Wondery et Jared Sandberg, Katie Boyce et Francesca Levy pour Bloomberg Media seront les producteurs exécutifs, avec l’animateur du podcast Joe Nocera comme co-producteur exécutif.

Le Shrink Next Door n’est que la dernière des dernières adaptations de podcast à la télévision. Dirty John a été transformé en série en 2019, Dr Death – un autre titre Wonderly – est actuellement en cours de développement dans un spectacle par Universal, et avant de devenir une série documentaire Netflix, l’histoire de Tiger King était un podcast, et cela aussi est en train de devenir une émission de télévision, avec Kate McKinnon en vedette.

