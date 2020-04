La série télévisée “Snowpiercer” de TNT sera diffusée deux semaines plus tôt que prévu

TNTAdaptation en série de Bong Joon Ho “Snowpiercer” (qui était basé sur le roman graphique français Le Transperceneige de Jacques Lob) devait être présenté en avant-première le dimanche 31 mai, mais nous avons appris aujourd’hui que la série sera désormais diffusée deux semaines plus tôt.

«Snowpiercer» démarre Dimanche 17 mai sur TNT.

“Snowpiercer est l’une des séries originales les plus attendues de 2020 et dans ce climat, les téléspectateurs ont soif de contenu palpitant, engageant et de pointe qui leur parle plus profondément”, a déclaré Brett Weitz, directeur général de TNT. , TBS et truTV. “Il est extrêmement important que nous poursuivions notre promesse de rencontrer le public là où il se trouve, et à cet effet, nous progressons vers la première de” Snowpiercer “afin que les fans puissent profiter de cette série futuriste encore plus tôt.”

Découvrez une nouvelle bande-annonce ci-dessous.

Situé après que le monde est devenu un terrain vague gelé, Snowpiercer se concentre sur les restes de l’humanité qui habitent un train en mouvement perpétuel qui fait le tour du globe, traitant de la lutte des classes, de l’injustice sociale et des politiques de survie.

Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Alison Wright, Mickey Sumner, Susan Park, Iddo Goldberg, Katie McGuinness, Annalize Basso, Sam Otto, Roberto Urbina, Sheila Vand et Jaylin Fletcher star de la série, qui a Graeme Manson comme showrunner.