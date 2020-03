La série télévisée Star Trek Crossover est désormais confirmée et son titre dévoilé

Plus tôt cette semaine, We Got This Covered vous a dit qu’un Star Trek une série télévisée croisée est en cours de développement pour CBS All Access. Le plan est de rassembler les moulages de Discovery et Picard, ainsi que deux autres spectacles qui sont en préparation – le spin-off de la section 31 annoncé depuis longtemps pour Michelle Yeoh et Pike, un véhicule solo pour le capitaine d’Anson Mount’s Enterprise. Maintenant, nos informations ont été confirmées par un autre point de vente, qui a pu ajouter une friandise supplémentaire.

Peu de temps après avoir partagé notre rapport, Giant Freakin Robot a corroboré la nouvelle. Comme nous l’avons dit, leurs notes de rédaction selon lesquelles CBS se tourne vers The Defenders de Marvel pour trouver l’inspiration et la série abordera ces personnages provenant de différentes périodes en utilisant le voyage dans le temps pour les rassembler tous pour combattre un ennemi commun. GFR a également pu attribuer un titre au projet, car leurs sources les ont informés que le nom actuel de celui-ci est Star Trek: Crossover.

Cela doit sûrement être un titre de travail, car vous espérez que les scénaristes trouveront quelque chose de plus imaginatif que cela. Mais le nom de base de Crossover nous rappelle que ce concept est encore aux premiers stades de développement, comme en témoigne le fait que deux des séries qu’il regroupera ne sont pas encore en production. Donc, il faudra un certain temps avant qu’ils ne soient diffusés.

Peut-être que dans quelques années, ce crossover sera enfin sur nos écrans. À ce stade, il est beaucoup trop tôt pour dire quels personnages y participeront, bien que vous supposiez que ce serait les protagonistes des quatre émissions, car ce serait le plus excitant pour les fans.

En attendant, Picard atteint sa finale de la saison 1 ce jeudi. Après cela, le prochain Star Trek l’émission télévisée sera la saison 3 de Discovery, qui arrivera plus tard cette année.

