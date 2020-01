La série «The Big Sky» de David E. Kelley commandée à ABC

David E. Kelley, dont les innombrables crédits TV incluent la création d’ABC The Practice et le spin-off Boston Legal, revient sur le réseau Alphabet.

ABC a donné une commande directe à The Big Sky, un thriller procédural écrit et produit par Kelley. Dans le drame, «le détective privé Cassie Dewell s’associe à l’ex-flic Jenny Hoyt pour rechercher deux sœurs qui ont été kidnappées par un chauffeur de camion sur une route éloignée du Montana», selon le journal officiel. “Mais quand ils découvrent que ce ne sont pas les seules filles qui ont disparu dans la région, ils doivent courir contre la montre pour arrêter le tueur avant qu’une autre femme ne soit prise.”

Kelley a récemment terminé le travail sur le thriller en série limitée en six parties de HBO, The Undoing, un projet qui l’a réuni avec la star de Big Little Lies, Nicole Kidman. L’annulation devrait être présentée en mai.

Prêt pour plus de pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien…

* La chanteuse Nicki Minaj sera juge invitée lors de la première de la saison 12 de la course de dragsters de RuPaul, diffusée le vendredi 28 février à 8 / 7c sur VH1.

* La première de Star Trek: Picard est maintenant diffusée gratuitement sur CBS.com et YouTube. La série devrait également être diffusée toute la journée jeudi sur la chaîne Sci Fi de Pluton TV, avec des diffusions supplémentaires à 20 heures chaque soir jusqu’au mercredi 5 février.

* Starz a choisi le pilote de comédie Run the World, avec Amber Stevens West (The Carmichael Show), dans la série. L’émission d’une demi-heure suit «un groupe de meilleurs amis noirs, vibrants et farouchement loyaux qui travaillent, vivent et jouent à Harlem alors qu’ils luttent pour la domination du monde».

* David Krumholtz (The Deuce) a rejoint la série limitée de USA Network Evel, basée sur la vie de la casse-cou Evel Knievel (jouée par Milo Ventimiglia), notre site frère rapporte Deadline. Krumholtz incarnera Bob Arum, qui devient «à la fois l’adversaire et le meilleur ami d’Evel Knievel après qu’Evel l’engage pour promouvoir son infâme saut de Snake River Canyon».

* Netflix a publié une bande-annonce pour sa série de rencontres non scénarisées Love Is Blind, qui débutera le jeudi 13 février:

