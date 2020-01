La série «The Brides» inspirée du créateur «Riverdale» «The Brides» du créateur reçoit une commande pilote d’ABC

Il y a quelques années, le créateur de «Riverdale» et «Chilling Adventures of Sabrina» Roberto Aguirre-Sacasa travaillait sur une série centrée sur les épouses de Dracula pour NBC, et nous avions appris plus tôt cette année qu’une nouvelle itération de ce projet était en train d’être acheminée vers le marché premium / streaming. Aujourd’hui, THR nous fait savoir que abc a commandé un pilote.

Cette version de «Les mariées» est dit “pencher plus fort dans l’horreur et la sexualité.”

“The Brides est une réinvention sexy et contemporaine de la saga Dracula comme un drame familial avec un trio de femmes puissantes et diverses.”

“Avec de forts éléments d’horreur, The Brides est un feuilleton vampire sur les femmes immortelles autonomisées et les choses qu’elles font pour maintenir la richesse, le prestige, l’héritage et leur famille non traditionnelle.”

Maggie Kiley (“American Horror Story”) est à bord pour diriger le pilote, écrit par Aguirre-Sacasa. “The Brides” est produit avec Berlanti Productions.

Les trois Brides of Dracula sont des personnages de Dracula de Bram Stoker, des vampires séduisants qui vivent avec Dracula. En 1960, Hammer a réalisé un long métrage Brides of Dracula.